Trump presiona a México y pide combatir a cárteles con militares de EU en un memorándum: NYT

El presidente Trump busca presionar a México para que acepte la entrada de militares de Estados Unidos a su territorio. (Foto: EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca presionar, a través de un memorándum, al gobierno de México, que encabeza Claudia Sheinbaum, para poder desplegar fuerzas militares de su país en territorio mexicano.

Se trata de otro de los intentos de Trump para presionar a México para que permita operaciones militares estadounidenses dentro de su territorio contra los cárteles, algo a lo que se opone la presidenta Sheinbaum por considerar que vulneraría la soberanía del país.

Según The New York Times, el presidente republicano espera conseguir un triunfo antes de las elecciones intermedias, que se celebrarán el próximo 3 de noviembre, por lo que ha aumentado su presión con su vecino del sur para avanzar en operaciones militares conjuntas.

El medio, que cita a funcionarios mexicanos y estadounidenses, indica que en las últimas semanas el gobierno de Trump entregó un “memorándum en el que se propone una vía para que personal de seguridad estadounidense pueda acompañar operaciones contra los cárteles dentro de México”.

“El memorándum también incluye otras áreas en las que Washington busca involucrarse más en la seguridad mexicana, entre ellas un mayor intercambio de inteligencia”, se lee en el artículo del NYT.

¿Por qué Trump busca una victoria electoral en México?

Desde que regresó a la presidencia de Estados Unidos, para cumplir un segundo mandato, Donald Trump ha presionado a México para actuar contra los cárteles, que, según él, ‘inundan de drogas’ su país.

Además, con las elecciones intermedias y la reducción en su aprobación por el aumento al precio del combustible y la guerra en Irán, Trump busca “conseguir un resultado concreto en materia de seguridad que pueda presentar” a sus votantes antes del 3 de noviembre.

“Los altos precios de la gasolina y la inflación persistente han afectado a los republicanos, y los funcionarios de Trump parecen buscar una victoria pública en México”, señala el New York Times.

El medio explica que el memorándum que envió Estados Unidos a funcionarios de México representa otro de los intentos de Trump porque su país vecino acepte la presencia de militares estadounidenses en territorio mexicano, lo que podría agregar más tensión a la relación bilateral.

“El presidente Trump ha declarado repetidamente que quiere emprender acciones militares estadounidenses contra los cárteles de la droga en México, una posibilidad a la que la presidenta Claudia Sheinbaum se ha opuesto de manera constante”, acota.

‘Cárteles gobiernan México’: Trump

El pasado 15 de octubre, Trump reiteró sus comentarios en contra de los cárteles de México y sobre su influencia en el gobierno.

Durante un almuerzo en los jardines de la Casa Blanca, el republicano aseguró que los cárteles del narcotráfico tienen el control de México y afirmó que se lo dijo a la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Lamentablemente, los cárteles controlan México. Se lo dije a la presidenta de México. Ella no está contenta. Es una gran mujer, una mujer maravillosa. Pero los carteles controlan México”, declaró.

Durante su intervención, Trump presumió de la campaña militar contra lanchas que, según dijo, transportan drogas por vía marítima y advirtió que todavía no ha emprendido un “ataque total por tierra”.

“Sabemos dónde están todos los malos. Los cárteles. Sabemos dónde viven y los estamos golpeando con fuerza”, agregó el mandatario, quien consideró que “México debería hacerlo, pero, sinceramente, ahora mismo no son capaces”.

Trump llegó a imitar el ruido de los misiles cayendo sobre las lanchas supuestas cargadas de droga y aseguró que no siente compasión por las personas a bordo porque, a su juicio, “cada uno de esos barcos mata a miles y miles de personas” con fentanilo.

“Lo malo de todo esto es que ya nadie sale a pescar”, bromeó el republicano, en medio de las críticas que denuncian que estos operativos han matado de manera extrajudicial a pescadores.

Trump suele afirmar que el crimen organizado tiene el control del territorio mexicano y, durante su discurso en septiembre ante la Asamblea General de la ONU, afirmó que México es “el epicentro” del narcotráfico.

Con información de EFE