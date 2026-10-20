Trump no mezcla ‘amenazas’ a cárteles mexicanos con revisión del T-MEC, afirma Ebrard: ‘No le conviene’

Ebrard sostuvo que México está en una mejor posición de negociar con EU que otras economías, como China.

Las amenazas de Donald Trump contra los cárteles mexicanos no han interferido con las negociaciones para renovar el T-MEC, afirmó Marcelo Ebrard, secretario de Economía, este martes 20 de octubre.

“En las 115 reuniones hasta el día de hoy (...) nunca me han planteado ese tema porque está en otra mesa, le toca a otras áreas”, detalló al término de una reunión con senadores.

El secretario sostuvo que la relación económica entre México y Estados Unidos es demasiado amplia para mezclar todos los temas, incluidos migración, agua, medio ambiente y seguridad.

“No podrías tener un avance de ninguna especie ni le conviene a ninguno de los dos países de estar mezclando todos los temas”, comentó.

Ebrard remarcó que México mantiene una posición favorable frente a sus competidores, pese a las presiones arancelarias de Trump, al pagar una tarifa efectiva de 3.2 por ciento frente al 22 por ciento de China.

El secretario de Economía puntualizó que el puesto de México como principal socio exportador de EU demuestra que la negociación ha dado resultados.

Sobre el anuncio de Trump de un posible nuevo acuerdo con México, Ebrard explicó que el Gobierno de Claudia Sheinbaum busca reducir los aranceles impuestos bajo la Sección 232, particularmente a las industrias automotriz y siderúrgica. Se busca que la revisión del T-MEC concluya antes de 2026, añadió, con el objetivo de dar certidumbre a los inversionistas.

El funcionario pronosticó que el T-MEC permanecerá vigente durante los próximos 10 años con revisiones anuales. La de este año, anticipó, será probablemente la más amplia.

“¿Realmente sí hubo un riesgo? Pues sí, pero se sorteó”, admitió al referirse a la posibilidad de que Trump termine con el T-MEC.

Países del G-20 ‘envidian’ a México por negociaciones con Trump

Ebrard rechazó las críticas de los partidos de oposición que afirman que México fracasó en la revisión del T-MEC.

“¿Si fuese un fracaso, el presidente Trump diría lo que dice? México tiene el mejor trato, objetivamente, porque paga el arancel más bajo y es el exportador más grande”, presumió.

Se le preguntó si las declaraciones del presidente estadounidense en torno al tratado y en materia de seguridad son electorales.

“No voy a calificar sus declaraciones, es su estrategia de campaña. Yo voy a los hechos. Donde estamos hoy, quisieran estar mis compañeros del G-20”, comentó.

Afirmó que los países miembros del Grupo de las 20 economías más desarrolladas incluso le han dicho: “Felicítame a tu presidenta, yo quisiera estar como ustedes, te lo cambio”.