Putin dice estar dispuesto a llegar a un acuerdo con Ucrania y reanudar negociaciones de paz

Putin habla de un acuerdo de paz con Ucrania tras las reuniones de Steve Witkoff. (EFE)

El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró este jueves que está dispuesto a “llegar a un acuerdo” con Ucrania tras las consultas que el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, sostuvo esta semana con ambos bandos en conflicto en Moscú y Oslo.

“Ahora también estamos dispuestos a llegar a un acuerdo y buscar una salida a esta difícil y compleja situación, en el sentido de que se trata de un pueblo que nos es muy cercano”, dijo a la televisión pública.

Putin subrayó que, aunque no todos coincidan con sus interpretaciones históricas sobre que rusos y ucranianos, según los últimos análisis genéticos, “son un mismo pueblo”, “podemos ponernos de acuerdo en todo”.

Aunque aseguró que si la otra parte piensa “de otra forma, pues será de otra forma” y añadió que el ejército ruso cumplirá con su misión y “se alcanzarán todos los objetivos de la operación militar especial”.

“Nosotros no queremos combatir contra Ucrania. Pero si los actuales dirigentes ucranianos quieren combatir, pues que combatan”, afirmó.

Y se preguntó por qué el gobierno ucraniano considera que “todo el mundo debe pagarles, combatir por ellos, suministrarles armamentos, munición, equipos y demás”.

Putin niega entregar Moscú a Ucrania

Además, en alusión a las últimas declaraciones del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, sobre que Kiev está dispuesta a congelar el frente para que Moscú se quede con parte del territorio ucraniano, Putin negó que se pueda hablar de “pérdida de territorio”.

“Ese no es su territorio, es el territorio histórico de Rusia”, señaló, y recordó el controvertido referéndum celebrado en 2022 en las cuatro regiones anexionadas por Moscú, en el que sus habitantes apoyaron integrarse en la Federación Rusa.

Después de más de cuatro años y medio de combates, el ejército ruso no controla totalmente ninguna de esas regiones. Los ucranianos aún controlan parte de Donetsk, Jersón y Zaporiyia, además de un par de localidades en Lugansk.

A su vez, Putin recordó que acordó con el emisario estadounidense reanudar las negociaciones tripartitas estancadas desde febrero para abordar las garantías de seguridad con las que contarán rusos y ucranianos una vez que se firme un acuerdo de paz definitivo y “no como resultado del cese de las hostilidades por un corto espacio de tiempo”.

“Estamos dispuestos a reanudar los contactos para lograr esos objetivos”, aseveró Putin después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que la paz en Ucrania está cerca, algo que ya dijo en varias ocasiones desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.