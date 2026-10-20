Rusia muestra apoyo a Raúl Castro tras orden de Fiscalía de Florida para detenerlo

El expresidente cubano Raúl Castro fue acusado en EU por un caso de los años 90.

Rusia manifestó este martes su apoyo al expresidente cubano Raúl Castro después de que la Fiscalía de Florida, Estados Unidos, obtuviera una orden de arresto estatal contra el exdirigente.

“Rechazamos categóricamente y condenamos la emisión de una orden de arresto contra el líder histórico de Cuba, el general del ejército Raúl Castro, por parte de un juez de Miami (EE. UU.)”, reza un comunicado del Ministerio de Exteriores de Rusia.

Según la nota, “una mayor escalada de tensiones en torno a la Isla de la Libertad, que atraviesa momentos extremadamente difíciles debido a un bloqueo comercial, económico, financiero y energético sin precedentes, podría desestabilizar toda la región latinoamericana y caribeña”.

En opinión de Moscú, “presentar una acusación infundada y falsa más de 30 años después no es más que una venganza del lobby anticubano de Miami, un deseo de ajustar cuentas con Castro, quien celebró su 95 cumpleaños en junio”.

Exteriores ruso reafirmó su solidaridad con el Gobierno cubano, con el que continuará “fortaleciendo los estrechos lazos de amistad, apoyo mutuo, asistencia y cooperación integral”, dijo.

“Deseamos al camarada Raúl Castro, amigo de Rusia, buena salud y que conserve su invariable valentía, coraje y fortaleza”, concluye la nota.

Previamente se supo que la Fiscalía de Florida obtuvo una orden de arresto estatal contra Castro por conspiración para cometer asesinato en primer grado por el derribo en 1996 de dos avionetas de Estados Unidos de la organización humanitaria Hermanos al Rescate.

La orden fue emitida por un juez después de que el fiscal general del estado, James Uthmeier, ordenara el año pasado reabrir la investigación sobre la participación de Castro, quien entonces era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), en el ataque en el que murieron cuatro personas.

Castro también fue acusado formalmente en mayo pasado por la justicia federal estadounidense por su presunta participación en los hechos, incluidos cargos de asesinato y conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses.

El caso se produce en un momento de creciente presión de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el Gobierno cubano, con nuevas medidas contra figuras vinculadas al ejecutivo y un endurecimiento de las sanciones que coincide con la profunda crisis económica que atraviesa la isla.