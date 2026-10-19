Alemania dice que subestiman el poder de Putin: ‘Rusia va por desestabilizar el orden político’

El canciller alemán, Friedrich Merz, advirtió contra la complacencia ante los peligros que plantea Rusia y afirmó que el presidente Vladímir Putin no solo busca derrotar a Ucrania, sino también socavar la democracia en Europa.

“Mi mayor preocupación es el impacto ruso, que se subestima, en nuestras sociedades”, dijo Merz en una entrevista concedida el lunes a Bloomberg. “Rusia va camino de desestabilizar todo el orden político de nuestro continente europeo”.

El gobierno de Merz acusó a Moscú de estar detrás de un fallido ataque con drones contra un aeropuerto de Leipzig en agosto, uno de un creciente número de incidentes ocurridos en Europa que han sido atribuidos a Rusia o a sus aliados. Alemania también cerró a principios de este año el consulado ruso en Bonn y el centro cultural “Casa de Rusia” en Berlín, lo que llevó a Moscú a cerrar las sedes del Instituto Goethe alemán mientras las relaciones se deterioraban.

Las tensiones entre la autocracia rusa y las democracias liberales de la UE llevan más de una década en aumento. En 2014, las primeras incursiones rusas en Ucrania buscaban impedir que Kiev estrechara sus lazos con la UE y, desde entonces, se han registrado numerosos casos en los que agentes rusos han intentado debilitar las instituciones.

A medida que Moscú se ha ido empantanando en el campo de batalla en Ucrania, el Kremlin ha aumentado el número y la gravedad de los ataques, aparentemente diseñados para poner a prueba o provocar a los Estados miembros de la UE.

El jefe de la agencia de inteligencia exterior alemana advirtió a principios de este mes que el país se ha convertido en un adversario principal en una guerra encubierta con Rusia y que la amenaza procedente de Moscú ha adquirido una “nueva dimensión, más peligrosa”, que plantea la posibilidad de que la mayor economía de Europa se vea envuelta en un “conflicto violento”.

Merz agregó que muchas personas, incluidas algunas en Alemania, no se toman la amenaza con suficiente gravedad.

“No ven cuál es realmente el objetivo de Rusia”, dijo Merz. “No se trata solo de una conquista territorial en Ucrania. Temen a la democracia. Temen a las sociedades abiertas. Temen el éxito de la integración europea”.

Merz también señaló que Alemania, junto con otros aliados europeos y no estadounidenses, ha estado financiando a Ucrania sin ayuda de Washington para cubrir los gastos de defensa y equipamiento.

“Supone un gran esfuerzo para nuestros presupuestos, es realmente importante para la Unión Europea”, dijo. “Pero lo estamos haciendo y tratamos de seguir haciendo hasta que termine esta terrible guerra”.

Los líderes europeos han buscado formas de rebajar la tensión en un conflicto que ya dura una semana y en el que Donald Trump se ha posicionado, de hecho, del lado de Moscú. Washington ha exigido que Ucrania deje de atacar las refinerías de petróleo rusas y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, acusó a Trump de intentar presionar a Kiev para que se rinda ante el Kremlin. Los recientes movimientos de Washington hacia Moscú también han generado inquietud entre los aliados europeos.

“Intento convencer a Donald Trump cada vez que me reúno con él de que esto debería redundar en su propio interés”, dijo Merz. “Una Europa estable, un continente europeo y una Unión Europea como socio en el mundo son algo que también beneficia a los estadounidenses”.

Los líderes europeos enfrentan la perspectiva de seguir apoyando a Ucrania por su cuenta, sin ayuda de Estados Unidos. Por ahora, mantienen las sanciones contra Moscú e insisten en que Kiev no debe ceder territorio en un acuerdo de paz. Pero también saben que no pueden sustituir a corto plazo la defensa aérea y el intercambio de información de inteligencia de EU, y están a punto de entrar en una intensa temporada electoral en varias capitales.

Zelenski dijo en una entrevista concedida el domingo a Bloomberg que EU estaba reduciendo deliberadamente la velocidad de internet de Starlink —crucial para las tropas ucranianas que luchan contra Rusia— y retrasando los ya escasos envíos de misiles interceptores Patriot contra misiles balísticos, que se han convertido en una pesadilla para las ciudades ucranianas.

“Creo que se han tomado medidas para convencer a Ucrania de que capitulo”, dijo Zelenskyy a Bloomberg. “No estoy diciendo que ese sea el objetivo que persiguen nuestros socios. No quiero pensar que nuestros socios estadounidenses crean que la guerra” contra Rusia “podría terminar antes a costa de Ucrania. Pero eso es lo que parece”.

Acuerdo de Trump y Putin sobre diésel: ¿qué tiene que ver con la guerra en Ucrania?

Las tensiones entre Ucrania y EU alcanzaron un nuevo mínimo después de que Trump llegara a un acuerdo con el presidente Vladímir Putin, según el cual Washington se abstendría de soportar aún más las sanciones contra Rusia a cambio de que Moscú suministrara volúmenes limitados de diésel al mercado mundial para contener el alza de los precios. Trump provocó una reacción negativa entre miembros de su propio partido cuando declaró el viernes por la noche que eximiría de parte de una nueva ley de sanciones contra Rusia que lleva el nombre del fallecido senador Lindsey Graham. Trump utilizó una cláusula de exención de la ley vinculada a las exportaciones energéticas rusas.

Merz dijo que los gobiernos europeos han comprendido la gravedad de la situación que enfrentan y están reformando sus sistemas de defensa para ganar mayor independencia.

“Estamos escuchando la llamada de atención”, dijo. “Y estamos intentando situarnos en una posición que nos haga lo suficientemente fuertes como para competir y defendernos de forma independiente dentro de la OTAN”.