Toque de queda en Francia por protestas: Piden a Amazon bloquear venta de artículos robados en disturbios

Personas observan escombros que quedaron en la calle tras enfrentamientos entre policía antidisturbios y manifestantes durante las protestas en París, Francia.

El Gobierno francés convocó a varias plataformas en línea para pedirles que no vendan artículos procedentes de los pillajes y saqueos producidos en miles de establecimientos de Francia durante el último fin de semana.

“Artículos robados este fin de semana se están ofreciendo a la venta en ciertas plataformas. Estos comportamientos no quedarán impunes. No lo dejaremos pasar”, advirtió en un mensaje en X el ministro de las pymes y del Comercio de Francia, Serge Papin, en una iniciativa pilotada también por la ministra de la Inteligencia Artificial y de Internet, Anne Le Hénanff.

El Ministerio de Economía de Francia explicó que en la reunión habrá además representantes de las plataformas Vinted, Amazon, eBay, Leboncoin, Meta y TikTok junto a federaciones de comercio y miembros del Ministerio de Economía, de Interior y de Justicia.

El objetivo de este encuentro será “la retirada de los objetos robados” y estrechar “la colaboración” para identificar a los intermediarios que colocan o revenden la mercancía robada.

¿Qué objetos fueron vendidos en internet tras las protestas en Francia?

Maquillaje, perfumes o prendas de vestir, presuntamente procedentes de los saqueos y pillajes en Francia, han sido puestas a la venta en algunas de esas plataformas, informaron los medios franceses.

El Gobierno ha tasado en unas 3 mil las tiendas afectadas por los pillajes y saqueos que han conmocionado a Francia y que se produjeron al margen de las multitudinarias manifestaciones del 17 de octubre contra el encarecimiento de la vida y la degradación de la educación y sanidad públicas.

Hasta la mañana de este lunes, 2 mil 331 personas permanecían bajo custodia policial por los disturbios y saqueos, según el Ministerio de Justicia, quien señaló que el 70 por ciento eran mayores de edad y que la Fiscalía solicitaba prisión preventiva en más del 80 por ciento de los casos.

Para atajar la oleada de violencia en Francia, el Ejecutivo anunció que decretará el toque de queda parcial en zonas de ciertas ciudades, sin concretar cuáles.