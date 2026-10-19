¿La Pantera Rosa participó en las protestas en Francia? La historia real detrás del video viral

Una persona vestida de la Pantera Rosa apareció en las protestas de Francia, ¿o no? (Foto: Captura)

Un manifestante disfrazado de la Pantera Rosa que desafía a la policía francesa mientras un vehículo antidisturbios le arroja chorros de agua parece una de las escenas más insólitas de las protestas contra el costo de vida en Francia. La historia se viralizó en redes sociales, donde usuarios compartieron videos y fotografías del personaje de caricatura supuestamente enfrentándose a las fuerzas del orden.

Aunque después la atrapó el inspector, pues también surgió una fotografía donde dos elementos policiales llevan cargando a la botarga del popular dibujo animado.

Sin embargo, hay un detalle, las imágenes fueron analizadas por EFE tras presuntamente encontrar inconsistencias visuales. Se utilizaron herramientas especializadas para determinar si el contenido es real o no.

La Pantera Rosa protagonizó unas imágenes que se volvieron virales en redes sociales. (Foto: Captura)

¿La Pantera Rosa participó en las protestas en Francia?

Las fotografías y los videos que muestran a una persona disfrazada de la Pantera Rosa durante las manifestaciones francesas fueron generados digitalmente, según la investigación de EFE Verifica.

Entre los contenidos que circularon en Facebook, Instagram y X se encuentra un supuesto video en el que el personaje corre frente a un vehículo policial equipado con un cañón de agua. En otras imágenes aparece haciendo gestos desafiantes a los agentes o saludando junto a otros manifestantes.

La revisión de los materiales permitió encontrar señales que contradicen su autenticidad. En el video del vehículo policial, por ejemplo, el escudo que aparece en la parte delantera no corresponde con el emblema oficial de las Compañías Republicanas de Seguridad (CRS), el cuerpo antidisturbios francés.

Otro detalle sospechoso es el bigote del disfraz, que cambia de apariencia e incluso desaparece en algunos momentos. También hay inconsistencias en el fondo de la escena, donde aparecen agentes y pancartas.

EFE Verifica sometió el video a la herramienta AI Detector, que señaló que había sido creado digitalmente. En cuanto a otras dos imágenes del supuesto manifestante, el análisis mediante SynthID permitió identificar su origen en herramientas de inteligencia artificial de Google. Esta tecnología detecta marcas de agua digitales imperceptibles incorporadas en determinados contenidos creados o modificados con IA.

La agencia también realizó búsquedas inversas y no encontró las imágenes publicadas por medios franceses de referencia, como Le Monde, Le Figaro o BFMTV. Aunque se volvió una historia viral en redes sociales.

¿Por qué protestan en Francia?

Las movilizaciones responden al descontento por el aumento del costo de vida, especialmente por el encarecimiento de productos y gastos cotidianos, así como por las inconformidades relacionadas con los servicios públicos y las condiciones educativas.

La convocatoria tomó fuerza a partir de un video publicado en TikTok a principios de septiembre. Sus promotores buscaron recuperar el impulso de los chalecos amarillos, el movimiento que protagonizó protestas en Francia durante 2018 y 2019, en medio del malestar por los precios del combustible y las políticas económicas del gobierno.

A las manifestaciones se sumaron estudiantes, trabajadores, jubilados, agricultores, activistas climáticos y militantes de distintas corrientes políticas. La movilización también coincidió con las protestas estudiantiles que comenzaron en septiembre para exigir mejores condiciones en el sector educativo.

Las manifestaciones, sin embargo, no tuvieron un desarrollo uniforme. Mientras numerosas personas participaron en marchas pacíficas, en distintas ciudades también se registraron enfrentamientos entre algunos grupos y las fuerzas de seguridad, además de daños a edificios y comercios.