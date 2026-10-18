Personaje eliminado de ‘¿Quién es la máscara?’ 2026 HOY: ¿Dónde y a qué hora ver el reality EN VIVO?

El segundo programa de la temporada 2026 de '¿Quién es la máscara?' podría tener hasta dos elimindos. (Foto: Cortesía Televisa Univision/ChatGPT)

Los personajes vuelven a poner a prueba la intuición de los investigadores en la nueva temporada de ¿Quién es la máscara?. Las pistas, las interpretaciones musicales y las teorías sobre las celebridades ocultas detrás de cada disfraz serán clave para descubrir sus identidades.

La edición 2026 de ¿Quien es la máscara? apenas comienza, pero ya dejó una primera revelación: Gárgola resultó ser el actor René Casados.

En la segunda gala, hasta dos personajes pueden salir del reality show, pero uno de los investigadores podrían salvarlo con el botón de salvación.

Carlos Rivera se despidió de su papel de investigador en '¿Quién es la máscara?'. (Foto: IAGemini/Cortesía Televisa Univision)

¿A qué hora ver ‘¿Quién es la máscara?’ 2026 HOY?

La segunda gala de ¿Quién es la máscara? 2026 se transmite este domingo 18 de octubre a las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

Durante el programa, seis personajes se presentarán en dos rondas de tres participantes. Cada uno tendrá la oportunidad de mostrar su talento musical y ofrecer nuevas pistas sobre su identidad, mientras los investigadores intentan descubrir qué celebridad se encuentra detrás de cada botarga.

Al final de las rondas se decidirá qué personajes continúan en la competencia y cuáles deberán revelar quiénes son.

¿Dónde ver EN VIVO ‘¿Quién es la máscara?’ 2026?

Estas son las opciones para ver el reality en México:

Las Estrellas: señal de televisión abierta, en el horario habitual del programa.

señal de televisión abierta, en el horario habitual del programa. ViX: plataforma de streaming que ofrece la transmisión en vivo mediante una suscripción compatible.

También puedes consultar las novedades, los videos de las presentaciones y las pistas de los participantes en el sitio oficial de ‘¿Quién es la máscara?’ de Las Estrellas.

¿Quiénes son los investigadores de ‘¿Quién es la máscara?’ 2026?

El panel de investigadores es el encargado de analizar las pistas, formular teorías y tratar de descubrir las identidades de las celebridades que compiten bajo los disfraces. Para la temporada 2026, el programa incorporó una combinación de figuras conocidas y nuevos integrantes.

Anahí : cantante y actriz, reconocida por su trayectoria musical y su participación en telenovelas.

cantante y actriz, reconocida por su trayectoria musical y su participación en telenovelas. Mauricio Ochmann: actor con experiencia en cine y televisión.

actor con experiencia en cine y televisión. Yuri: cantante mexicana con una extensa trayectoria en la música pop.

cantante mexicana con una extensa trayectoria en la música pop. Juanpa Zurita: creador de contenido, actor y conductor que regresa al panel.

Anahí es una de las investigadoras de la nueva temporada de '¿Quién es la máscara?'. (Foto: Cortesía Televisa Univision)

Lista de personajes de ‘¿Quién es la máscara?’ 2026

La nueva temporada de ¿Quién es la máscara? comenzó con 18 personajes que buscarán mantener su identidad en secreto mientras conquistan al público con sus presentaciones.

Esta es la lista completa de máscaras anunciadas para la edición 2026:

Alex Loro

Ana Conda

Atrapasueños

Beto Batazo

Caco Mixtle

Carmela Tarantela

Dr. Kaboom

El Paisa

Fifí Ñera

Gárgola (ya eliminado)

La Patrona

Licua Checo

Octavia Ventosa

Patito Feo

Rito Cangurito

Roseta Palomares

Slash

Tiburcio

¿Quién fue el primer personaje eliminado de ‘¿Quién es la máscara?’ 2026?

El primer personaje desenmascarado de esta temporada fue Gárgola, detrás de quien se encontraba el actor René Casados. Su salida ocurrió durante la gala de estreno, transmitida el domingo 11 de octubre.

En esa misma emisión, Juanpa Zurita utilizó el botón ‘Sálvame’ para rescatar a Slash de la eliminación. Por ello, la dinámica tuvo un desenlace distinto al que inicialmente se esperaba.

¿Cómo funciona el botón de salvación de ‘¿Quién es la máscara?’ 2026?

El botón ‘Sálvame’ es uno de los mecanismos que puede cambiar el rumbo de la competencia en ¿Quién es la máscara?, pues permite que un investigador rescate a un personaje que está a punto de ser desenmascarado, pero su uso está limitado para evitar que la herramienta se convierta en una ventaja permanente.

En la temporada 2026, las reglas establecen lo siguiente: