Eliminado 8 de ‘Exatlón México’ HOY: ¿Dónde y a qué hora ver el Duelo por la supervivencia EN VIVO?

Termina una semana más en 'Exatlón México', donde los equipos se enfrentan para que uno de sus integrantes no sea eliminado. (Foto: Cortesía TV Azteca)

El riesgo de eliminación en Exatlón México está sobre los hombres dentro de la competencia, pues uno de ellos se despide del programa luego de que pierda todas sus vidas en el Duelo por la supervivencia.

Aristeo Cázares, leyenda del Equipo Rojo, fue el primero en instalarse en el duelo, luego de ser derrotado durante la prueba de la Zona de peligro. El resto de atletas de Exatlón México en la cuerda floja se revelan poco antes de que comience el enfrentamiento.

Además, una nueva competidora llegó para reforzar a los rojos luego de la salida de Ella Bucio, quien abandonó el programa por una lesión.

Aristeo Cázares (centro) está en riesgo de eliminación en la semana 8 de 'Exatlón México'. (Foto: Cortesía TV Azteca)

¿A qué hora inicia ‘Exatlón México’?

Exatlón México tiene dos horarios diferentes, de lunes a viernes, cuando los equipos compiten por la Villa, medallas, etcétera, comienza a las 6:30 p.m. del tiempo del centro de México.

En el caso de los Duelos por la supervivencia, que se llevan a cabo los domingos, el programa inicia a las 6:00 p.m. del tiempo del centro de México.

¿Dónde ver ‘Exatlón México’ EN VIVO?

La transmisión del reality show está disponible a través de la señal de Azteca Uno en la TV abierta, aunque no es el único sitio para seguir el programa en vivo.

También cuentas con la opción de ver los enfrentamientos en la app y en la página digitial de TV Azteca. Asimismo, la emisión está disponible en la plataforma Disney+. la cual requiere de un costo para acceder al contenido.

¿Quién es el nuevo refuerzo de Exatlón México 2026?

La mujer que refuerza al team escarlata es una vieja conocida dentro del reality show. Se trata de Valeria Payén Abaroa, quien fue subcampeona de la sexta temporada de Exatlón México.

Payén estudió una licenciatura en Contaduría, pero su desarrollo profesional fue dentro del karate. Actualmente ostenta la cinta negra, máxima categoría dentro de esta disciplina. Ha participado en Juegos Panamericanos y Centroamericanos en representación de nuestro país.

Valeria Payén llega como refuerzo a la temporada 2026 de 'Exatlón México'. (Foto: Cortesía TV Azteca)

El Equipo Rojo no suelta la Villa 360 en ‘Exatlón México’

La Villa 360 sigue en poder de los atletas del Equipo Rojo en Exatlón México, quienes la han conservado por tres semanas seguidas.

Este beneficio otorga una ventaja de cara al Duelo de eliminación pues cuenta con una mayor comodidad para sus ocupantes, especialmente en el descanso, pues duermen bajo un techo, donde se recuperan con mayor tranquilidad.

¿Qué atletas ganaron las medallas en la en ‘Exatlón México’?

Las medallas se obtienen como una recompensa durante los enfrentamientos regulares. Se trata de un beneficio que otorga una vida extra en los Duelos de eliminación de Exatlón México.

Para la octava semana, ambas medallas se quedaron con el Equipo Rojo: Paulette Gallardo consiguió la femenil y Heliud Pulido la varonil. En caso de que ninguno se vaya al Duelo por la supervivencia, pueden guardarla o dar la vida extra a uno de sus compañeros.

Lista de atletas en ‘Exatlón México’ 2026

Ambos equipos tuvieron modificaciones desde el estreno de Exatlón México 2026, pues en esta temporada, cada que uno sale, llega otro como refuerzo. Hasta la semena 8 así se dividen las escuadras:

Equipo Rojo

Montse Mejía

Jerry Lizárraga

Pato Araujo

Aristeo Cázares

Heliud Pulido

Zudikey Rodríguez

Paulette Gallardo

Karol Rojas (refuerzo)

Ingrid Treviño (refuerzo)

Daniel Ávila (refuerzo)

Valeria Payén (refuerzo)

Equipo Azul