¿El nuevo ‘Juego de tronos’? Esta es la serie promesa de Prime Video que arrasa en librerías

El libro Alas de Sangre, de Rebecca Yarros, tendrá una adaptación a serie de TV, donde se promete una guerra dentro de un mundo de fantasía plagado de grifos y dragones.... muy a lo 'Game of Thrones'. (Foto: Shutterstock/ChatGPT)

Una historia que comenzó en la página de un libro, ‘vuela’ y se convierte en una serie de Amazon Prime Video. Se trata de las novelas del universo creado por Rebecca Yarros titulada Empíreo.

La entrada a una academia militar puede convertirse en una sentencia, los dragones no son criaturas que se doman a voluntad y enamorarse puede ser tan peligroso como enfrentarse a un enemigo en el campo de batalla.

Bajo esa atmósfera se dessarrolla la saga de fantasía que convirtió a Violet Sorrengail y Xaden Riorson en protagonistas de un fenómeno editorial internacional. Ahora, Prime Video confirmó una adaptación televisiva de Alas de sangre, la primera novela de la autora, quien tiene el cargo de productora ejecutiva.

La noticia genera una comparación inevitable con Juego de tronos: dos universos de fantasía en los que el poder, las alianzas, las traiciones y los dragones de Game of Thrones dentro de una historia mucho más grande que sus protagonistas. No obstante, Empíreo tiene una identidad propia, marcada por el romance, las pruebas de supervivencia y una generación de cadetes que debe ganarse el derecho a volar junto a una de las bestias míticas.

Alas de sangre es el primer libro de la saga Empireo, de Rebecca Yarros. (Foto: Grupo Planeta)

El fenómeno literario de Rebecca Yarros

La combinación de fantasía, romance, dragones y personajes cuyas decisiones tienen consecuencias emocionales ha convertido a Rebecca Yarros en una de las autoras más reconocidas de la romantasy, un género de literatura que mezcla la fantasía épica con las historias de amor. Su saga Empíreo encontró una comunidad de lectores que no solo sigue sus historias, sino que también comparte teorías, recomendaciones y reacciones en redes sociales, especialmente en TikTok.

El tercer libro de la saga, Alas de ónix, publicado en enero de 2025, se convirtió en la novela para público adulto de venta más rápida en Estados Unidos en dos décadas, de acuerdo con datos de The Washington Post.

Publishers Weekly, con datos de Circana BookScan, reportó que Alas de ónix vendió alrededor de 1.3 millones de ejemplares en su primera semana. Para el primer semestre de 2025, sus ediciones de lujo y estándar sumaban más de dos millones de copias vendidas.

El éxito tampoco se limitó al tercer volumen: la popularidad impulsó las ventas de los libros anteriores.

El Día de la Trilla es una novela que recopila la historia de diferentes jinetes y su vinculación con sus dragones. (Foto: Grupo Planeta)

¿De qué trata la saga ‘Empíreo’ de Rebecca Yarros?

Violet Sorrengail imaginaba una vida entre libros y documentos históricos, lejos del peligro, al entrar a la escuela de escribas. Sin embargo, las órdenes de su madre la llevan al Colegio de Guerra Basgiath, una institución en la que los aspirantes compiten por convertirse en jinetes de dragón.

La fragilidad física de Violet parece ponerla en desventaja frente a otros cadetes, pero su inteligencia y determinación se convierten en herramientas para sobrevivir. Los aspirantes no solo deben superar entrenamientos brutales: también tienen que demostrar que son dignos de establecer un vínculo con criaturas capaces de elegirlos… o de matarlos.

En ese ambiente, Violet se cruza con Xaden Riorson, un jinete poderoso cuya historia familiar lo coloca en una posición complicada frente a ella. Entre ambos surge una relación atravesada por la desconfianza, la atracción y los secretos de un reino que podría estar en mayor peligro del que sus gobernantes reconocen.

La historia combina fantasía épica, romance y acción, con una pregunta que acompaña a sus personajes durante la mayoría de las novelas: ¿qué estarías dispuesto a sacrificar para sobrevivir cuando las reglas de tu mundo comienzan a derrumbarse?

¿Cuántos libros tiene ‘Empíreo’ y en qué orden leerlos?

La historia comparada con Game Of Thrones de Empíreo está planeada como una saga de cinco novelas. Hasta octubre de 2026 se han publicado tres entregas principales, mientras que Rebecca Yarros también amplió ese universo con un libro complementario.

Este es el orden para adentrarse en la historia:

‘Alas de sangre’ ( Fourth Wing ): el primer libro presenta a Violet Sorrengail, el Colegio de Guerra Basgiath y las pruebas que debe superar para convertirse en jinete de dragón.

el primer libro presenta a Violet Sorrengail, el Colegio de Guerra Basgiath y las pruebas que debe superar para convertirse en jinete de dragón. ‘Alas de hierro’ ( Iron Flame ): en la segunda entrega, el entrenamiento se vuelve más exigente y Violet descubre que los secretos de Basgiath podrían poner en riesgo mucho más que su propia vida.

en la segunda entrega, el entrenamiento se vuelve más exigente y Violet descubre que los secretos de Basgiath podrían poner en riesgo mucho más que su propia vida. ‘Alas de ónix’ ( Onyx Storm ): el tercer libro continúa el conflicto y amplía el mapa de amenazas que enfrentan Violet y sus nuevos aliados en la pelea contra un enemigo que cada vez se fortalece más.

el tercer libro continúa el conflicto y amplía el mapa de amenazas que enfrentan Violet y sus nuevos aliados en la pelea contra un enemigo que cada vez se fortalece más. ‘El día de la Trilla’ (Threshing Day): este volumen complementario reúne trece historias ambientadas en el universo de Empíreo, con distintos personajes y sus dragones, entre ellos Liam, Mira y Brennan, nombres importantes dentro de la trama.

La cuarta novela principal continúa en desarrollo.

¿Qué se sabe de la serie de ‘Alas de sangre’ en Prime Video?

Amazon y MGM Studios llevarán Fourth Wing, título original de Alas de sangre, a la televisión. Meredith Averill, conocida por su trabajo en La maldición de Hill House y Locke & Key, estará a cargo de la adaptación como guionista principal y productora ejecutiva. Lisa Joy, cocreadora de Westworld y productora ejecutiva de Fallout, dirigirá el episodio piloto.

Rebecca Yarros también participará como productora ejecutiva, una presencia importante para una obra cuya popularidad depende tanto de su mundo fantástico como de la evolución de sus protagonistas.

El desafío será recrear Basgiath, mostrar el vínculo entre jinetes y dragones y conservar la tensión de una historia en la que cada prueba puede ser la última. Si la adaptación consigue trasladar esa mezcla de peligro, romance y fantasía, Prime Video tendrá entre manos una oportunidad de recrear un mundo de dragones que nos aleje de las novelas de George R.R. Martin.

De acuerdo con Deadline, la serie ya tiene a los primeros integrantes del reparto confirmados: Violet y Xaden. La hija menor de los Sorrengail será interpretada por Esther McGregor, conocida por su papel de Mirren Sinclair en Éramos mentirosos.

Para el personaje de Riorson, el actor elegido es Emilio Sakraya, quien dio vida a Xenon en Aquellos destinados a morir.

Tairn es un dragón negro que se vincula con Violet Sorrengail, protagonista de Alas de sangre. (Foto: Shutterstock/imagen de referencia) (Shutterstock)

¿Por qué ‘Empíreo’ podría seguir los pasos de ‘Juego de tronos’?

La comparación nace de la escala de sus universos: hay reinos con estructuras de poder, conflictos que se extienden más allá de una sola generación, secretos políticos y criaturas fantásticas que modifican el equilibrio de fuerzas.

Pero las dos historias no buscan exactamente lo mismo. Mientras Juego de Tronos construye su tensión alrededor de las disputas dinásticas y la lucha por el Trono de Hierro, Empíreo coloca en el centro la formación de los jinetes, los vínculos con los dragones y la relación entre Violet y Xaden.

La adaptación de Prime Video tendrá el reto de trasladar a la pantalla tanto las escenas de acción como la dimensión emocional que sostiene la saga. Los dragones son parte de su atractivo, pero el misterio, las decisiones de los personajes y las consecuencias de sus vínculos también serán esenciales para conquistar a quienes todavía no han abierto los libros.