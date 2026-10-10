‘Estás en el mercado negro’: Mujeres narran intentos de secuestro como en ‘Búsqueda implacable’

Mujeres han contado los intentos de secuestro que vivieron durante su viaje a París, Francia.

Luego de varios intentos de escapar de seis hombres y dos mujeres que la seguían desde hacía horas por calles de París, Djanaya recibió una alerta máxima en su celular de uno de sus amigos: “Estás en el mercado negro de Europa. Sal de ahí”.

Djanaya es una de varias mujeres que han sido víctimas de intento de secuestro en la Torre Eiffel, en París, Francia, una de las 10 ciudades más visitadas por turistas al año.

Según lo narrado por Djanaya y otras mujeres, las bandas de secuestradores en Francia tienen un ‘modus operandi’ similar al que se muestra en la película ‘Búsqueda implacable’, saga protagonizada por Liam Neeson.

En la cinta, dos amigas viajan a París y, a su llegada, se topan con un desconocido. El hombre, quien pertenece a una red criminal, las acompaña al lugar donde se alojarán durante dos semanas e incluso las invita a una fiesta. Horas después, el hombre y un grupo de criminales van al departamento para secuestrar a las jóvenes.

Antes de ser privada de su libertad, Kim llama a su papá Bryan Mills (Liam Neeson) para decirle que está en peligro. A partir de ese momento, Mills, un exagente de la CIA, comienza una “búsqueda implacable” para rescatar a su hija. Durante toda su aventura, el protagonista desmantela una red de trata de personas.

¿Cómo son los intentos de secuestro en la Torre Eiffel, en París, según las víctimas?

Las víctimas cuentan escenas similares cuando narran sus intentos de secuestro en París.

Un desconocido actúa como si fuera un turista y aprovecha que las mujeres están solas para acercarse y pedirles ayuda para tomarse fotos. El hombre les hace la plática. Pregunta si están de viaje solas y, luego de unos minutos, toma una actitud ‘mandona’, puesto que les dice que las acompañará por la ciudad.

Cuando las mujeres buscan alejarse, el hombre se vuelve más insistente. No importa si ellas realizan llamadas de emergencia o entran a cafés o restaurantes en busca de ayuda. El desconocido las acompaña y actúa como si fueran conocidos.

La Torre Eiffel es uno de los sitios más visitados por turistas en París y un punto donde se han cometido intentos de secuestro. (Fotoarte: El Financiero / IA)

Australiana cuenta su intento de secuestro en Francia

El video de Djanaya se publicó en mayo de 2025; sin embargo, el algoritmo de Tiktok volvió a darle relevancia en semanas recientes. La joven viajó a París para celebrar su cumpleaños y visitó la Torre Eiffel, declarada como patrimonio de la humanidad por la Unesco.

una vez que llegó al lugar, un par de hombre se le acercaron y le preguntaron si viajaba sola. Ella mintió y respondió que sus amigos estaban en el hotel. Uno de los hombre la invitó a una fiesta y, aunque ella se negó, el sujeto la levantó del piso y empezó a tomar fotografías de ambos.

Luego de una llamada a una amiga, Djanaya se fue al metro y pensó que se había salvado; sin embargo, instantes después los dos hombres reaparecieron, acompañados de 4 mujeres, quienes rodearon a la joven.

Arriba del tren, la mujer pidió ayuda a otro pasajero, quien dijo ser guardia de seguridad y auxilió a Djanaya. “Tuviste mucha suerte de salir porque mucha gente no lo logra”, le habría dicho el guardia de seguridad, según su relato.

Cuando salió del metro, la joven pidió a un Uber que la llevara a su hotel y, ante el temor de vivir una situación similar, pidió que la dejaran unas calles antes para que no vieran dónde se hospedaba.

Al publicar el video, la joven recibió comentarios de otros usuarios quienes indicaban que la película de ‘Búsqueda implacable’ es un manual de cómo operan las bandas de secuestradores en París.

Pide un Uber y corre porque te están secuestrando: Otra mujer narra una mala experiencia en París

Tras la difusión masiva del video de Djanaya, Monse, una turista chilena que vivía en Madrid publicó una experiencia similar en su perfil de Tiktok. En el Blog de Monse, la mujer cuenta el intento de secuestro que sufrió en 2023 en los alrededores de la Torre Eiffel.

Monse llegó al sitio turístico y solo vio a un hombre “guapo, moreno, como de 1.85 metros, pero me puse nerviosa porque su presencia era fuerte (…) y a los tres minutos, se me acerca y me dice: ‘¿Me puedes sacar una foto?’ y aprovechó y le pido que me saque fotos también”.

Durante la plática mientras tomaban las fotos, el sujeto le preguntó cuál era su plan y Monse le dijo que visitaría el Museo Louvre, a lo que él respondió: “‘Una mujer como tú no puede andar sola’ y empezó a ponerse muy, muy dominante”.

La mujer puso pretextos para zafarse del hombre, pero él la siguió a un restaurante, hasta que “me agarra la mano y me dice: ‘Tú ya no vas a volver a Madrid’”. Le pidió su pasaporte y le advirtió que viajarían a Bélgica al día siguiente.

Para no levantar sospechas, la mujer le dijo que no tenía su pasaporte consigo le pidió ir a un café porque hacía mucho frío

Ya dentro del restaurante, el hombre le pidió su cuenta de Instagram y ella no pudo negarse; sin embargo, cuando revisó el perfil de sujeto notó un patrón extraño: “Tenía como tres meses seguidos, sacándose fotos todos los días en la Torre Eiffel”.

Tras unos minutos, la mujer entró al baño del lugar y habló con su compañero de piso en Madrid, quien es francés. Después de explicarle la situación a su ‘roomie’, él le respondió; “Esos hombres están ahí para robar personas (…) Huye lo más pronto posible”.

Monse pidió un Uber y llamó al chofer para explicar la situación. El conductor respondió que la apoyaría. “Salgo corriendo del baño, el hombre estaba al frente con una cara de toro enojado e intenta agarrarme, yo me pongo a gritar como loca, me suelta, me subo al taxi, cierro la puerta y él intenta abrirla y nosotros ya nos fuimos. El taxista me dijo que eso pasa muy seguido en la Torre Eiffel (…) Esa fue mi historia y tengan mucho cuidado si van a la Torre Eiffel solas”, aseguró.

Un reporte de EU señala que los líderes de las redes de trata en Francia suelen vivir fuera de ese país. (Fotoarte: El Financiero / IA)

Así es la trata de personas en Francia según el Departamento de Estado de EU

El informe sobre la Trata de Personas del Departamento de Estado de EU de 2025 establece que las autoridades de Francia cumplen con las normas mínimas para la eliminación de este delito; sin embargo, el documento contiene datos alarmantes.

“El gobierno estima que la mayoría de las 40.000 a 50.000 personas que ejercen la prostitución en Francia, de las cuales aproximadamente el 90% son extranjeras, probablemente sean víctimas de trata de personas”, señala.

Agrega que los líderes de las redes de trata de personas en Francia suelen vivir fuera de ese país, situación que también se muestra en la película de ‘Búsqueda implacable’, “dejando solo a los conductores o agentes de cobro dentro de las fronteras francesas”.

Las redes de trata sexual, controladas por traficantes búlgaros, chinos, franceses, húngaros, nigerianos, rumanos y sudamericanos, explotan a mujeres mediante la servidumbre por deudas, la fuerza física y la coacción psicológica, incluyendo la invocación del vudú y la drogadicción, concluye el documento.