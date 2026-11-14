Empresa de Alice Huang tenía chips Nvidia prohibidos en China: Revelan red de contrabando de servidores

Foto tomada de video de TVBS que muestra a Alice Huang en una cena organizada por Jensen Huang, CEO de Nvidia, en un restaurante en Taipéi, Taiwán, el 22 de mayo del 2025.

Una empresa china fundada por Alice Huang, la mujer en el centro de la controversia que persigue a Nvidia, adquirió chips de inteligencia artificial de contrabando que fueron instalados en un centro de datos de Shanghái vinculado con Megaspeed International, de acuerdo con documentos revisados por Bloomberg News.

Algunos de los servidores fueron vendidos originalmente a Aperia Cloud Services, un socio oficial de Nvidia Cloud con sede en Singapur, según una persona familiarizada con el asunto, que solicitó el anonimato debido a la sensibilidad del tema.

Sin embargo, en lugar de permanecer en ese país insular, los documentos muestran que el equipo terminó en manos de una empresa china fundada por Alice, en una extensa instalación de inteligencia artificial en Shanghái. El proyecto tiene varios vínculos con ella, entre ellos que Megaspeed, compañía que fundó en 2023, utilizó una representación gráfica del centro de datos en una presentación para inversionistas en 2024.

Los documentos ofrecen hasta ahora la evidencia más explícita de que una amplia red de empresas chinas, con Alice en el centro, logró obtener equipos de Nvidia introducidos de contrabando. Esto ocurrió, de hecho, a través de un socio de Nvidia Cloud distinto de Megaspeed, empresa que también está bajo sospecha por el presunto desvío de semiconductores.

Se trata de una violación de las restricciones comerciales de Estados Unidos que plantea nuevas preguntas sobre la relación entre Jensen Huang, exdirector ejecutivo de Nvidia, y una mujer con quien reconoció haber mantenido una relación extramarital. La controversia desató una tormenta que provocó su salida y generó repercusiones en toda la industria de la inteligencia artificial.

Documentos revelan cómo una red de empresas chinas vinculadas a Alice Huang obtuvo de contrabando servidores con chips Nvidia, a través de un socio de Nvidia Cloud.

Así llegaron a China los chips Nvidia vinculados con Alice Huang

En concreto, Aperia compró 22 servidores a Dell Technologies Inc. que contenían chips Nvidia H800, cuya venta a China fue restringida por Washington en 2023. Bloomberg proporcionó los números de serie de esos servidores a una persona familiarizada con la transacción, quien confirmó que Aperia era cliente de Dell.

En un comunicado, Dell señaló que “suspendió todas las ventas y el soporte a Aperia International en febrero de 2025 debido a preocupaciones por el desvío no autorizado de equipos”. Ese mismo mes, Singapur arrestó al director ejecutivo de Aperia bajo cargos de fraude contra proveedores de servidores. El directivo se declaró inocente y está a la espera de juicio.

En mayo de ese año, Jensen declaró que no había “evidencia” de desvío de chips.

Nvidia había señalado anteriormente que Aperia ya no era un cliente activo cuando su director ejecutivo fue arrestado. Desde entonces, la compañía también eliminó a Aperia de su lista pública de socios de Nvidia Cloud. Aperia, que ha negado cualquier irregularidad, declinó hacer comentarios por teléfono el jueves y no respondió a preguntas enviadas por correo electrónico sobre el equipo y su relación con Alice Huang. El viernes, fiscales de Singapur acusaron a una quinta persona en relación con el caso.

Los equipos que Aperia compró a Dell aparecen detallados en documentos presentados por una filial de Shanghai Longteng Intelligent Computing, empresa creada por Alice hace una década. Los documentos incluyen un grupo de 193 servidores instalados en Shanghái que la compañía china ofreció como garantía para obtener financiamiento en enero de 2025, según registros presentados ante el gobierno central.

Las empresas chinas están obligadas por ley a proporcionar determinados detalles de sus contratos de financiamiento a una base de datos administrada por la agencia de crédito del Banco Popular de China.

Alice Huang y Jensen Huang fueron vistos juntos hace dos años, según captó una publicación de LinkedIn de NetThunder. (Foto: Captura de pantalla).

La hermana de Alice y los 73 mdd en servidores Nvidia

Los registros no especifican cómo se obtuvieron los chips Nvidia en cuestión ni si Alice participó personalmente en esa transacción. Ella cedió sus acciones de Shanghai Longteng en 2017 y un nuevo accionista llamado Huang Yu tomó el control, de acuerdo con una base de datos oficial del registro corporativo.

Huang Yu, identificada por el medio de comunicación The Information como hermana de Alice, mantuvo una participación mayoritaria hasta enero de 2026, según el registro empresarial. Esto significa que supervisó la compañía durante el periodo en que los servidores instalados en Shanghái fueron ofrecidos como garantía.

En total, los equipos utilizados como garantía tenían un valor de 485 millones de yuanes (73 millones de dólares), según los documentos. Además de los servidores de Dell, incluían 52 unidades fabricadas por la empresa estadounidense Super Micro Computer Inc., que contenían chips Nvidia H100 o H200. Ambos modelos tienen restringida su venta a China sin una licencia de Estados Unidos.

Bloomberg proporcionó a Super Micro los números de serie de los equipos instalados en Shanghái y preguntó a quién habían sido vendidos originalmente y en qué fecha. La compañía no respondió esas preguntas, pero afirmó que “vendió los servidores identificados en cumplimiento de todas las leyes estadounidenses aplicables sobre controles de exportación y reexportación”.

Super Micro agregó que no vendió chips Nvidia a ninguna de las empresas chinas vinculadas con el centro de datos de Shanghái y que no tiene relación alguna con las instalaciones, conocidas como el Proyecto del Delta del Río Yangtsé.

El Proyecto del Delta del Río Yangtsé tiene varios vínculos con Alice. De acuerdo con una nota de un medio local de Shanghái, su presidente es Kang Wei, un antiguo socio de negocios que en ocasiones ha sido presentado como pareja sentimental de ella, según personas familiarizadas con el asunto.

Kang conoció al director ejecutivo de Nvidia durante la década de 2010, de acuerdo con The Information.

Jensen Huang dejó la dirección de Nvidia en medio de la polémica por su relación con Alice Huang y las investigaciones por el presunto contrabando de chips a China. (EFE)

Las empresas de Alice Huang que aparecen en la investigación

Kang es uno de los principales directivos de Shanghai Hexi, una firma de capital privado que proporcionó respaldo financiero al centro de datos y en la que Alice trabajó anteriormente. En marzo de 2025, un reportaje en video de un medio local lo mostró durante una inspección gubernamental de las instalaciones. En las imágenes se le observa tomando cuidadosamente notas de lo que decían los funcionarios durante la reunión.

También está Megaspeed, otra empresa creada por Alice que actualmente es investigada por las autoridades estadounidenses por presuntamente introducir de contrabando chips Nvidia en China.

En 2024, Megaspeed utilizó una representación gráfica del Proyecto del Delta del Río Yangtsé en una presentación para inversionistas, en la que lo describió como su mayor instalación de inteligencia artificial: un centro de datos ubicado en una “zona específica” de un país que no identificó.

Otra empresa, llamada Shanghai Shuoyao, considerada una especie de filial corporativa de Megaspeed en China, publicó ofertas de empleo para ingenieros que trabajaran con “H100, H200 y otros modelos de GPU”, los chips de Nvidia cuya venta está prohibida, en una dirección ubicada a medio kilómetro de las instalaciones.

Bloomberg informó sobre la mayoría de estos vínculos en diciembre de 2025. En ese momento, Nvidia y Megaspeed declinaron responder preguntas sobre el Proyecto del Delta del Río Yangtsé.

El más reciente conjunto de documentos va un paso más allá: una filial de la empresa matriz fundada por Alice informó a los reguladores chinos que efectivamente tenía servidores sujetos a restricciones en el centro de datos de Shanghái.

Algunos de los chips que contienen esos servidores, los H100 y H200, son los mismos modelos para los que Shanghai Shuoyao estaba buscando contratar a un ingeniero.

Nvidia declinó hacer comentarios. Megaspeed, que ha negado categóricamente las acusaciones de contrabando de chips, no respondió a las preguntas.

Bloomberg no pudo localizar a Shanghai Longjie Yaoteng, la filial de la empresa china fundada por Alice que reveló la existencia de los servidores en sus documentos. Su empresa matriz, Shanghai Longteng, tampoco respondió a una solicitud de comentarios.