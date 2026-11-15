El ‘Retorno del Infiel’: Jensen Huang prepara regreso a Nvidia con apoyo de Sillicon Valley

Jensen Huang tuvo al menos tres relaciones extramaritales, una de ellas con una presunta espía china.

Jensen Huang, el destituido CEO de Nvidia, analiza un posible regreso a la empresa apenas unos días después de que el consejo de administración lo apartara de su cargo, informó Financial Times este domingo 15 de noviembre.

Jensen Huang, quien admitió haber mantenido una relación con Alice Huang, una presunta espía china y, según se ha informado, también con una vicepresidenta de Nvidia, tiene el apoyo de varios aliados de Sillicon Valley que han abogado por su regreso.

De acuerdo con Financial Times, estos personajes de Sillicon Valley incluso han organizado un ‘centro de operaciones’ para juntar más apoyos para el regreso de Jensen Huang a Nvidia.

Secretario del Tesoro de EU exige explicaciones a Nvidia y Huang

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que Nvidia necesita una “reestructuración drástica” en su cúpula directiva tras la destitución de Jensen Huang.

En declaraciones al programa Sunday Morning Futures de Fox News, Bessent sugirió que la empresa debería buscar nuevos líderes fuera de la propia organización, a raíz de una serie de acusaciones que señalan que Nvidia facilitó la venta de sus chips avanzados de inteligencia artificial a entidades chinas.

“Esto me lleva a pensar que, mientras la junta directiva busca un nuevo líder, debería mirar fuera de la empresa. Dada la situación que se vivía en su interior, es necesaria una reestructuración drástica”, dijo.

Bessent manifestó su interés por esclarecer si Nvidia ignoró deliberadamente las señales de alerta sobre ‘empresas pantalla’ —muchas de ellas con sede en Singapur— que llevaban chips de IA hacia China.

“Quiero seguir insistiendo en cuál era la cultura en Nvidia: ¿estaban impulsando estas ventas, aparentemente ilícitas, para inflar sus ingresos y beneficios?“, señaló Bessent. ”Creo que necesitamos respuestas en los próximos 10 días, tanto por parte de la junta directiva como de los asesores externos".

El titular del Tesoro afirmó que, desde hace tiempo, apoyó incluir a Megaspeed International, la empresa de Alice Huang, en una lista negra comercial; no obstante, dijo que el secretario de Comercio, Howard Lutnick, era el miembro del gabinete que debería tomar medidas al respecto.

“Como ya dije, muchos otros departamentos presionaban para que esto ocurriera, pero la responsabilidad final recaía en el Departamento de Comercio”, declaró Bessent este domingo 15 de noviembre.

Acusan a Howard Lutnick de no tener detener robo de chips de Nvidia

La gestión de Lutnick respecto a las exportaciones y los controles de chips ha sido objeto de un escrutinio cada vez mayor desde que Huang fue destituido de Nvidia. Un portavoz de Lutnick indicó a la cadena NBC News la semana pasada que este había aceptado comparecer ante el Congreso.

Los demócratas también están ansiosos por escuchar a Lutnick.

“Parece que él ha sido el obstáculo dentro del gobierno para detener el flujo de estos chips de Nvidia hacia China”, señaló el representante Jim Himes, de Connecticut —el demócrata de mayor rango en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes—, en el programa Face the Nation de la cadena CBS. “Y la pregunta es: ¿por qué?“.

El representante John Moolenaar, republicano y uno de los tres presidentes de comités de la Cámara de Representantes que buscan obtener el testimonio ante el Congreso de Jensen Huang, afirmó que también “es necesario que Howard Lutnick y todo el Departamento de Comercio respondan a ciertas preguntas”

Moolenaar, quien encabeza un comité sobre la rivalidad estratégica de China con Estados Unidos, sugirió además que Huang debería haber sabido que “cualquier ciudadano chino” puede ser presionado por el Partido Comunista para realizar labores de espionaje.