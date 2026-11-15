‘El Niño’ pone en alerta al Pacífico y amenaza con subir el nivel del mar: ¿Qué son las ondas Kelvin?

‘El Niño’ trae un ‘estuche’ de problemas para 2027 que amenazan con afectar la vida de millones de personas: sequías más intensas, desabasto de agua más agudo y ¿un aumento temporal del nivel del mar?

Este último efecto está relacionado con las ondas Kelvin, un fenómeno oceánico que desplaza grandes cantidades de agua cálida desde el oeste del Pacífico hacia las costas de Sudamérica, explica la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

Aunque están relacionadas con el movimiento del océano, las ondas Kelvin tienen características muy diferentes a las olas que vemos en las playas: se propagan principalmente por debajo de la superficie, se extienden por miles de kilómetros y modifican temporalmente la altura del mar.

Este fenómeno también puede alcanzar las costas de México, que cuenta con 7 mil 828 kilómetros de litoral en el océano Pacífico, de acuerdo con el Inegi. La extensa franja costera está potencialmente expuesta a las variaciones temporales del nivel del mar asociadas con las ondas Kelvin.

Aunque sus efectos no se presentan con la misma intensidad en todas las regiones, estas alteraciones pueden agravar las consecuencias del oleaje intenso y aumentar el riesgo de inundaciones y erosión costera cuando coinciden con mareas altas, tormentas tropicales o huracanes, especialmente durante la temporada de huracanes.

¿Cómo contribuyen las ondas Kelvin a elevar el nivel del mar?

Al llegar a Sudamérica, las ondas Kelvin continúan propagándose hacia el norte y el sur, debido a que su energía permanece concentrada cerca del litoral, de acuerdo con la NOAA.

Al avanzar, estas ondas desplazan agua cálida hacia el este del Pacífico y modifican su distribución bajo la superficie del océano, según explica la NASA.

Este movimiento también empuja hacia abajo la capa que separa el agua cálida de la fría, conocida como termoclina, lo que reduce el ascenso de aguas profundas y favorece temperaturas más elevadas en la superficie del océano.

Además, como el agua cálida ocupa más espacio que la fría, estos cambios pueden contribuir a elevar temporalmente el nivel del mar. De acuerdo con la NOAA, las ondas Kelvin pueden provocar aumentos temporales del nivel del mar de entre 15 y 30 centímetros o más.

La alteración de la termoclina también tiene consecuencias para la vida marina, pues reduce el ascenso de aguas profundas ricas en nutrientes.

Esta disminución afecta al fitoplancton, un conjunto de organismos microscópicos que constituye la base de numerosas cadenas alimentarias marinas, debido a que dispone de menos nutrientes para desarrollarse.

Las ondas Kelvin no son exclusivas del fenómeno de El Niño, pero pueden contribuir a su desarrollo. De acuerdo con la NASA, cuando los vientos alisios que normalmente empujan el agua cálida hacia el oeste del Pacífico se debilitan, pueden favorecer la propagación de estas ondas hacia el este.

Sin embargo, la presencia de ondas Kelvin no significa necesariamente que se desarrollará un episodio de El Niño, advierte la NOAA.

¿Qué daños ha provocado el fuerte oleaje en las costas de México?

Uno de los casos de daños por fuerte oleaje ocurrió en el malecón del puerto de Mazatlán, donde durante 2026 se formaron socavones que necesitarán una fuerte inversión para su reparación, de acuerdo con el Gobierno local.

Mazatlán ha registrado olas de hasta cinco metros que expertos atribuyen al fenómeno de las olas kelvin. (Cuartoscuro). (José Betanzos Zárate )

Más al sur, en San Pancho, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, el fuerte oleaje también provocó daños en un desarrollo turístico construido cerca de la playa, en una zona federal.

Estos episodios muestran la vulnerabilidad de las construcciones costeras ante el oleaje intenso, cuyos efectos pueden agravarse cuando las ondas Kelvin elevan temporalmente el nivel del mar y coinciden con temporadas de huracanes más activas, favorecidas por el fenómeno de El Niño.

Imagen aérea de Bahía de Banderas. En 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum, inauguró una autopista que conecta con Puerto Vallarta. (Presidencia)

¿Qué relación tienen las ondas Kelvin con ‘El Niño’?

Las ondas Kelvin no son exclusivas de El Niño, pero pueden contribuir a su desarrollo. Esta relación está vinculada con los vientos alisios que en circunstancias normales soplan de este a oeste y favorecen que el agua cálida se acumule en el Pacífico occidental donde están países como China, Filipinas o Japón.

Cuando estos vientos se debilitan, aumentan las chances de propagación de ondas Kelvin cálidas hacia el este del océano Pacífico, lo que contribuye al calentamiento de sus aguas.

Este calentamiento modifica la circulación atmosférica, pues favorece el ascenso de aire y desplaza las lluvias hacia el Pacífico central y oriental. Los cambios debilitan más a los vientos alisios, lo que a su vez refuerza el calentamiento del océano y favorece el desarrollo de El Niño.

La NOAA explica que este proceso, conocido como retroalimentación de Bjerknes, básicamente es una interacción entre el océano y la atmósfera que puede intensificar los episodios de El Niño.