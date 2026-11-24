El Bolo Fest cuenta con una transmisión en vivo para las personas que no podrán asistir al evento. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/Cuartoscuro)

Globos gigantes, botargas de personajes infantiles y coloridos carros alegóricos recorrerán una de las vialidades más importantes de la Ciudad de México este fin de semana con motivo del Bolo Fest.

Se trata de un desfile que se suma a las actividades navideñas programadas en la capital, como la Feria Artesanal del Chocolate. El evento es organizado por la tienda departamental Liverpool y cuenta con la participación de algunas de las marcas de juguetes más famosas.

Aunque suelen participar botargas y globos monumentales de personajes como Bluey y Paw Patrol, el protagonista de esta celebración es Bolo, un tierno oso polar vestido con un gorro de Santa Claus y una bufanda roja.

¿Cuándo es el Bolo Fest 2026?

El Bolo Fest 2026 se realizará el próximo sábado 28 de noviembre a las 15:00 horas, tiempo del centro de México. El desfile navideño tendrá acceso gratuito, por lo que no será necesario comprar boletos ni realizar un registro previo.

Fecha: Sábado 28 de noviembre de 2026.

Sábado 28 de noviembre de 2026. Horario: 15:00 horas.

La celebración tendrá una duración aproximada de dos horas y estará dirigida principalmente a las infancias, quienes podrán disfrutar de globos gigantes, carros alegóricos, música y personajes de sus marcas favoritas.

El desfile navideño se realiza sobre Paseo de la Reforma de la Ciudad de México. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

¿En dónde es el Bolo Fest 2026? Ruta OFICIAL del desfile

El Bolo Fest 2026 se llevará a cabo sobre Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México. De acuerdo con el recorrido publicado por Liverpool, el desfile comenzará en el Ángel de la Independencia y avanzará hasta el Monumento a la Revolución, donde concluirá la caravana navideña.

Estos son los principales sitios por los que pasará:

Ángel de la Independencia.

Glorieta del Ahuehuete.

Monumento a Cuauhtémoc.

Fuente de la República.

Monumento a la Revolución.

Hasta el momento, las autoridades de la Ciudad de México no han dado a conocer un listado oficial de alternativas viales por el desfile; sin embargo, los automovilistas pueden considerar avenidas como Circuito Interior, Avenida Chapultepec y Eje Central Lázaro Cárdenas.

¿Vas al Bolo Fest 2026? Sigue estas recomendaciones

Si tienes planeado asistir al desfile navideño de Liverpool, toma en cuenta algunas recomendaciones para disfrutar del espectáculo y evitar contratiempos durante tu visita.

Lo primero es llegar con anticipación. El evento comenzará a las 15:00 horas y se espera la asistencia de numerosas familias, por lo que conviene buscar un lugar desde temprano para observar el recorrido.

También es importante llevar suficiente agua para mantenerte hidratado durante el desfile. Como se trata de una actividad al aire libre, procura protegerte del sol con bloqueador solar, ropa de colores claros y manga larga, además de utilizar gorra o sombrero. Una sombrilla también puede ser útil durante la espera.

Si acudes con niñas y niños, mantenlos siempre a la vista y establece con ellos un punto de encuentro en caso de que se separen. También puedes explicarles cómo identificar a las autoridades para que sepan a quién acudir si necesitan ayuda. Finalmente, identifica los puntos de emergencia y los espacios destinados a brindar atención médica o primeros auxilios.

Bolo Fest 2026 EN VIVO: ¿Dónde ver el desfile navideño?

Si no puedes acudir a Paseo de la Reforma para disfrutar del Bolo Fest 2026, también tendrás la oportunidad de seguir la celebración desde casa mediante una transmisión en vivo por internet. Estos son los detalles para disfrutar del espectáculo a distancia:

Fecha: Sábado 28 de noviembre de 2026.

Sábado 28 de noviembre de 2026. Hora de transmisión: 14:55 horas.

14:55 horas. Dónde verlo: Canal oficial de Liverpool en YouTube.

De esta manera, quienes no puedan trasladarse hasta la Ciudad de México o prefieran evitar las aglomeraciones tendrán la posibilidad de disfrutar de los carros alegóricos, globos gigantes y personajes infantiles desde la comodidad de su casa.