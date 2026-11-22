Sergio Mayer es uno de los participantes del nuevo reality show llamdo 'Secreto millonario'. (Foto: Cuartoscuro/Netflix)

Una nueva polémica rodea a Sergio Mayer luego de que se confirmara su participación en el reality show de Netflix titulado Secreto millonario, proyecto por el que, según explicó, no solicitó licencia en la Cámara de Diputados.

El actor descartó que las grabaciones fueran recientes y aclaró que el programa se realizó hace un año. Ante los señalamientos por su participación en la producción, aseguró que no dejó pendientes en sus actividades como legislador y que está listo para retomar su carrera política.

A través de una publicación en X, Sergio Mayer respondió a las críticas y acusó a quienes cuestionaron su participación en el programa de difundir información falsa.

“Lamentable que inventen y mientan con tal de tener likes. Estoy como legislador, para el reality de Netflix nunca solicité licencia, lo grabamos hace un año (Diciembre) en el receso legislativo. Lo que Yo haga en mi tiempo libre es tema mío. Dejen de mentir e inventar”, aseguró.

Inclusive, se mostró molesto por los señalamientos relacionados con que Sergio Mayer pidió una posible licencia para dejar su curul en la Cámara de Diputados e ingresar al programa de televisión.

“No les preocupa la corrupción, ni el nepotismo, nexos con el narco, no les preocupa nada, lo que les importa más a algunas personas es que Sergio Mayer pida licencia para participar en un reality. Eso es lo delicado, no vemos otro tipo de cosas (...) Dejas pendientes arreglados, no hay absolutamente nada ahí, metes suplente y listo”, mencionó.”, dijo en un encuentro con los medios.

¿Quiénes participan en el reality show ‘Secreto millonario’?

El reality show Secreto millonario reunirá a 12 celebridades de distintos ámbitos del entretenimiento, las redes sociales, el periodismo y el deporte. Entre los participantes se encuentran:

Sergio Mayer, actor y productor.

Susana Zabaleta, actriz y cantante.

Yordi Rosado, conductor y productor.

Paola Rojas, periodista y conductora.

Lupita Villalobos, creadora de contenido e integrante del podcast ‘Las Alucines’.

Paola Suárez, influencer e integrante de ‘Las Perdidas’.

Gusgri, creador de contenido y entrevistador.

Maryfer Centeno, grafóloga y personalidad de televisión.

Miguel Martínez, actor y cantante.

Kike Vázquez, comediante y conferencista.

El Hijo del Vikingo, luchador profesional.

Emmanuel Román Morales, creador de contenido.

La conducción estará a cargo de Adela Micha, quien regresa a los programas de telerrealidad después de su experiencia al frente de Big Brother México.

'Secreto Millonario' es un nuevo reality show de Netflix. (Foto: Cortesía)

¿De qué trata ‘Secreto millonario’, el reality show de Netflix?

Secreto millonario es un reality de estrategia, convivencia y engaño en el que 12 celebridades, incluido Sergio Mayer, deberán descubrir quién tiene un premio de dos millones de pesos, mientras intentan evitar que los demás descubran sus propias estrategias.

La competencia se desarrollará en una hacienda llamada ‘Dos Caras’. Al llegar, cada participante encontrará un cofre en su habitación, pero solamente uno contendrá el dinero. La persona que lo reciba tendrá que ocultar su identidad y evitar levantar sospechas para conservar el premio.

Mientras tanto, los demás concursantes deberán observar el comportamiento de sus compañeros, buscar pistas, formar alianzas y descubrir quién esconde los dos millones de pesos.

La dinámica pondrá a prueba la capacidad de los famosos para mentir, negociar y detectar engaños.

¿Cuándo se estrena ‘Secreto millonario’ y dónde ver el reality show?

Secreto millonario llegará al catálogo de Netflix el próximo viernes 18 de diciembre de 2026. El reality estará disponible exclusivamente en la plataforma de streaming.