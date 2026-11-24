Un video difundido desató polémica luego de que se captara a la diputada federal Yoloczin Domínguez Serna aparentemente dejando caer una sustancia en polvo sobre el vestido de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda.

En la grabación se observa el momento en que la legisladora se acerca a la mandataria estatal para saludarla y abrazarla. Sin embargo, durante el encuentro, realiza un movimiento con una de sus manos y aparentemente deja caer un polvo blanco sobre la parte frontal de la vestimenta de Salgado.

Las imágenes generaron comentarios y cuestionamientos entre los usuarios, quienes comenzaron a referirse irónicamente al episodio como los “polvitos del bienestar”.

De acuerdo con la información que acompaña la grabación, el episodio habría ocurrido momentos antes de la medianoche del 15 de septiembre de 2026, durante los festejos por el aniversario de la Independencia de México, realizados en Chilpancingo, capital de Guerrero.

En la secuencia aparece Yoloczin Domínguez Serna, diputada federal de Morena, quien se aproxima a Evelyn Salgado para saludarla. Es durante ese acercamiento cuando se distingue una sustancia aparentemente blanca que cae de su mano y termina sobre el vestido de la gobernadora.

La grabación comenzó a tener mayor alcance después de que fuera retomada por medios de comunicación internacionales, lo que amplificó su difusión y provocó numerosas reacciones en redes sociales.

¿Qué teorías surgieron sobre el video de Yoloczin Domínguez?

El movimiento de la legisladora dio pie a distintas interpretaciones entre los internautas. Algunos usuarios plantearon teorías sobre supuestas prácticas esotéricas o de brujería, mientras que otros recurrieron al humor y los memes para comentar la escena.

Estas versiones, sin embargo, corresponden a especulaciones surgidas en plataformas digitales, pues hasta el momento no se ha esclarecido qué sustancia aparece en las imágenes ni cuál habría sido la intención de la diputada.

El episodio también ha generado comparaciones con otros videos virales protagonizados por figuras públicas, en los que usuarios de redes sociales han señalado supuestas acciones extrañas o intencionales.

Además de su actividad legislativa, Domínguez Serna ha manifestado interés en participar en el proceso interno de Morena para buscar la coordinación municipal de Acapulco, una posición que antecedería la definición de la candidatura del partido a la presidencia municipal.