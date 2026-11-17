La Fiscalía de Guerrero confirmó la detención de Jonathan ‘N’, señalado como probable responsable del asesinato del periodista Eduardo Flores Salado en Acapulco. (FGE de Guerrero).

La Fiscalía General del Estado de Guerrero confirmó la detención de Jonathan “N”, señalado como probable responsable del homicidio calificado del periodista Eduardo Flores Salado, cuyo cuerpo sin vida fue localizado el pasado sábado 14 de noviembre en las inmediaciones de la colonia Canuto Nogueda, en la zona suburbana de Acapulco.

La captura fue dada a conocer inicialmente durante la noche de este martes por familiares del comunicador, quienes informaron sobre el aseguramiento de un hombre presuntamente relacionado con el asesinato. Posteriormente, la Fiscalía estatal confirmó que cumplimentó una orden de aprehensión contra Jonathan “N”, derivado de las investigaciones realizadas para esclarecer el crimen.

De acuerdo con la institución, el operativo se llevó a cabo mediante un trabajo coordinado entre agentes de la Policía Investigadora Ministerial, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero.

La dependencia precisó que el detenido es investigado por su probable participación en el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de Eduardo “N”, por lo que será puesto a disposición del Juez de Control que lo requiere, autoridad que determinará su situación jurídica conforme a derecho.

En relación con las posibles motivaciones del asesinato, la Fiscalía informó que, hasta el momento, las investigaciones no han identificado indicios que permitan establecer un vínculo entre el homicidio y la actividad periodística de la víctima, ni elementos que apunten a la comisión de un crimen de odio, ya que Eduardo pertenecía a la comunidad LGBT+.

El asesinato de Eduardo Flores Salado generó consternación entre integrantes del gremio periodístico de Guerrero, quienes han expresado su exigencia de justicia y el esclarecimiento de los hechos, así como el castigo para quien o quienes resulten responsables.

El subsecretario de Desarrollo Político y Social del Gobierno de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, aseguró durante el día de hoy que el asesinato del periodista Eduardo Flores Salado no estaría relacionado con su actividad profesional, sino que, de acuerdo con la información que conoce, la investigación apunta hacia el entorno personal del comunicador.

Durante una entrevista realizada este martes 17 de noviembre en Chilpancingo, el funcionario expresó: “Hay que precisar que lo que ocurre no es consecuencia de su actividad profesional ni periodística; la información que yo tengo, respetando el protocolo de la propia carpeta de investigación, es de que gira en su entorno personal”.

Rodríguez Cisneros afirmó que existían avances importantes y significativos en las investigaciones, aunque señaló que corresponde a la Fiscalía General del Estado informar sobre los resultados, debido a la secrecía de la carpeta.

Familia de Eduardo Flores pide no descartar crimen de odio

Julio Zenón Flores, hermano del periodista, pidió que el homicidio pueda ser investigado con perspectiva de género por la Fiscalía General del Estado.

“Pedimos que fuera investigado también desde la perspectiva de crimen de odio, que por favor se investigara eso, la parte del crimen de odio”, expresó Julio Zenón a medios locales.

Eduardo Flores contaba con más de 20 años de ejercicio periodístico y colaboraba en medios como Enfoque Informativo y Novedades.