Asesinan al periodista Eduardo Flores Salado en Acapulco; presentaba signos de estrangulamiento

Periodistas del puerto de Acapulco exigieron justicia por la muerte de su compañero Eduardo Flores Salado.

El periodista Eduardo Flores Salado fue encontrado muerto por autoridades del puerto de Acapulco durante la noche del sábado 14 de noviembre.

Elementos de seguridad fueron contactados tras el hallazgo de un cadáver en la colonia Canuto Nogueda, ubicada en las cercanías del poblado de La Sabana, en la zona suburbana de Acapulco.

Fue alrededor de las 21:00 horas cuando elementos de corporaciones policiacas de los tres órdenes de Gobierno llegaron al sitio donde confirmaron que correspondía al periodista Eduardo Flores Salado.

De acuerdo con los primeros reportes, el comunicador presentaba aparentes signos de estrangulamiento. La Fiscalía de Guerrero abrió la carpeta de investigación correspondiente por el asesinato.

¿Quién era el periodista Eduardo Flores Salado?

Flores Salado colaboraba desde hacía varios años con la empresa informativa Enfoque Informativo, donde desarrolló parte de su trayectoria profesional y mantuvo una presencia reconocida en el periodismo en Acapulco, por lo que era ampliamente conocido entre reporteros y fotógrafos.

Inició sus actividades periodísticas en el extinto periódico impreso Novedades Acapulco, Tras el cierre, trabajó como reportero y colaborador del programa de radio Enfoque Informativo, propiedad del empresario y comunicador Héctor Nájera.

Eduardo Flores fue también fundador del colectivo Prensa Rosa, un bloque de comunicadores de Guerrero identificado con la comunidad LGBTIQ+.

La noticia de su muerte comenzó a difundirse rápidamente entre comunicadores y usuarios de redes sociales. Compañeros de profesión lamentaron lo sucedido a Eduardo Flores Salado y exigieron que su muerte sea esclarecida.

Familiares del periodista acudieron a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde realizaron el reconocimiento legal de su cuerpo, luego de que este fuera trasladado a dichas instalaciones para la práctica de los estudios periciales.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente dónde serán velados sus restos ni cuándo se llevarán a cabo los servicios funerarios para despedirlo.

¿Qué periodistas han sido asesinados en Guerrero en 2026?

Además del caso de Eduardo Flores Salado, está el de Manuel Alejandro Mora Serna, conocido como Alex Serna, un comunicador que difundía denuncias ambientales en la región de la Costa Grande de Guerrero.

Alex Serna fue reportado como desaparecido el 20 de junio, después de denunciar presuntas irregularidades relacionadas con una empresa deshidratadora de mango en La Saladita.

Tres días después, su cuerpo fue localizado con huellas de violencia dentro de un tambo de plástico azul, a un costado de la carretera Acapulco-Zihuatanejo, en el municipio de Petatlán.

Sin embargo, fue hasta el 4 de julio cuando se confirmó oficialmente su identidad, después de que sus familiares realizaron las diligencias correspondientes.