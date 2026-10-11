Detienen a ‘El Junior’ en Acapulco: Es parte de ‘Los Rusos’ que atacaron a agentes federales

Eliceo 'N', 'El Junior', presunto integrante de 'Los Rusos', fue detenido en Acapulco, Guerrero. (Foto: SSPC)

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Eliceo ‘N’, ‘El Junior’, fue capturado en Acapulco, Guerrero, dio a conocer este domingo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, a través de sus redes sociales.

Harfuch indicó que derivado de los trabajo de inteligencia e investigación, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina, junto con la Policía de Guerrero y la Fiscalía del Estado de Guerrero, dieron con este presunto líder criminal.

‘El Junior’ presuntamente forma parte de una célula delictiva relacionada con el grupo criminal denominado ‘Los Rusos’.

¿Qué relación tiene ‘El Junior’ con el ataque a agentes federales?

Harfuch destacó que se trata de la séptima detención relacionada con la célula de ‘Los Rusos’ que en octubre de 2025 atacó a elementos de la SSPC mientras llevaban a cabo operativos para la captura de extorsionadores, en el que también un presunto sicario murió.

“El detenido está relacionado con extorsiones a comerciantes del Mercado Central de Acapulco, homicidios y ataques contra transportistas. Durante su detención se aseguraron dos armas de fuego, cartuchos, 300 dosis de droga y una camioneta”, informó García Harfuch.

Además de la detención, estos objetos fueron decomisados. (Foto: SSPC)

El secretario de Seguridad aseguró que las agresiones contra sus compañeros de la institución no quedarán impunes y agradeció a la gobernadora Evelyn Salgado “por todo su apoyo y respaldo para fortalecer la coordinación y las acciones de seguridad en Guerrero”.

¿Quiénes son ‘Los Rusos’?

Detrás de ‘Los Rusos’ está Juan José Ponce Féliex, ‘El Ruso’, quien principalmente opera el trasiego de drogas en Mexicali y otros delitos en las zonas de Guerrero y Oaxaca.

La trayectoria de ‘El Ruso’ en el crimen organizado está ligada a la vieja guardia del narcotráfico. De acuerdo con informes de inteligencia de las autoridades estadounidenses, en 2012 Ponce Félix trabajaba de manera directa para Ismael ‘El Mayo’ Zambada García.

Según los informes, ‘El Ruso’ encabezaba a un grupo de sicarios que operaba desde un rancho de él, en Culiacán, y que se dedicaba a los secuestros, toma de rehenes, tortura y homicidios.

Con el paso de los años, este grupo evolucionó hasta consolidarse formalmente como ‘Los Rusos’ y se convirtió en el brazo armado incondicional de la facción leal a Zambada García, conocida popularmente como ‘La Mayiza’.