VIDEO: Harfuch, entre aplausos y canciones; así sonó ‘Amorcito corazón’ en San Lázaro

Diputados le cantaron ‘Amorcito corazón’ al secretario de Seguridad tras su comparecencia, luego de que Manuel Velasco lo comparara con Pedro Infante. (Cuartoscuro).

Al estilo de Pedro Infante, diputados le cantaron “Amorcito corazón” a Omar García Harfuch al término de su comparecencia en la Cámara de Diputados, luego de que el senador Manuel Velasco lo comparara con el ídolo del cine mexicano y lo mencionara como una posible figura para las elecciones presidenciales de 2030.

El momento quedó registrado en un video difundido en redes sociales, donde se escucha a los legisladores entonar la canción popularizada por Pedro Infante en referencia al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La “serenata” retomó los comentarios de Velasco Coello, coordinador de los senadores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien calificó a Harfuch como “el Pedro Infante de la política” debido a su popularidad y a los resultados que, a su juicio, ha obtenido en materia de seguridad.

Dos días antes, el senador planteó que el funcionario podría convertirse en una opción para competir por la Presidencia de la República en 2030. Incluso manifestó que el Partido Verde estaría dispuesto a respaldarlo si decidiera buscar la candidatura.

Harfuch descarta una agenda paralela rumbo a 2030

Durante su comparecencia ante los diputados, García Harfuch agradeció los comentarios de Velasco, pero descartó concentrarse en una posible candidatura presidencial y aseguró que su prioridad es cumplir con la responsabilidad que le encomendó la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Siempre se agradece un buen comentario del senador. Sin embargo, lo digo con toda transparencia... servir como secretario de Seguridad no permite una agenda paralela”, expresó el funcionario.

Harfuch también señaló que pensar en una aspiración electoral mientras enfrenta las responsabilidades de su cargo sería una falta de respeto para sus compañeros que combaten a la delincuencia y para las víctimas de delitos graves, entre ellos la desaparición y la extorsión.

Las declaraciones del secretario se produjeron después de que Velasco destacara su presencia en encuestas y su popularidad como argumentos para considerarlo un posible candidato presidencial. El senador recordó que el PVEM respaldó a Harfuch en su candidatura al Senado en 2024 y en su aspiración para encabezar el Gobierno de la Ciudad de México.

Sheinbaum califica de “mucha grilla” los comentarios sobre Harfuch

La posibilidad de que el secretario de Seguridad compita por la Presidencia también llegó a la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum este jueves 8 de octubre. La mandataria consideró que los comentarios de Velasco forman parte de las promociones de los partidos políticos.

“Ya, mucha grilla. La verdad. Son parte de sus promociones de los partidos”, respondió Sheinbaum al ser cuestionada sobre el tema.

La presidenta sostuvo que García Harfuch está concentrado de tiempo completo en sus funciones al frente de la SSPC y recordó que todavía falta tiempo para la elección presidencial.

“El 2030 está muy lejos todavía”, agregó.