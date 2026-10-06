Esposa del gobernador de SLP no descarta buscar la gubernatura en 2027: ‘Mi partido no lo prohíbe’

La senadora Ruth González Silva fue cuestionada sobre sus aspiraciones a la gubernatura de San Luis Potosí.

Ruth González Silva, senadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y esposa del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, dejó abierta la posibilidad de contender por la gubernatura del estado en las elecciones de 2027 y señaló que los estatutos de su partido no impiden que un familiar suceda a quien ocupa actualmente el cargo.

La legisladora fue cuestionada sobre las reglas relacionadas con el nepotismo y sobre si esta situación quedaría en manos de la dirigencia del PVEM. González Silva respondió que la decisión se encuentra sujeta a los estatutos de su partido.

“En los estatutos que tiene mi partido. Y mi partido no prohíbe que un familiar suceda a uno que ya está en el cargo”, afirmó.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de buscar la gubernatura, la senadora señaló que será la ciudadanía la que finalmente decida mediante el voto y aseguró que hasta ahora no ha recibido un planteamiento formal del partido para contender.

“Lo que yo asimilo es que la gente es la que va a votar, la gente es la que va a decidir”, declaró.

González Silva agregó que esperará la decisión de la dirigencia nacional del PVEM y que, en caso de existir la posibilidad de contender, podría participar; de lo contrario, dijo que respaldará a quien sea elegido como representante del partido.

La senadora también destacó que existen otros perfiles dentro de San Luis Potosí que podrían participar en la definición de la candidatura.

“Hay muchos cuadros en el estado de San Luis Potosí, ya se mencionaron algunos el día de ayer o antier por parte del ejecutivo estatal, entonces quien sea vamos a estar apoyando”, añadió.

Ruth González descarta alianza con Morena para 2027

Días antes, González Silva descartó una posible una alianza entre el PVEM y Morena para competir por la gubernatura de San Luis Potosí en 2027.

El pasado 28 de septiembre, la senadora señaló que ambos partidos cuentan con sus propios aspirantes y métodos para definir candidaturas y respondió “Con Morena, seguramente no” cuando fue cuestionada sobre una eventual alianza.

González Silva explicó entonces que cada fuerza política seguiría sus propios procedimientos y que todavía estaba pendiente conocer la postura del Partido del Trabajo (PT) respecto a una posible alianza con el Verde.

Un día después de estas declaraciones, Morena designó a Elí César Cervantes Rojas como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en San Luis Potosí rumbo a las elecciones de 2027.

La dirigencia nacional de Morena también informó que San Luis Potosí será la única entidad donde el partido no competirá en coalición, luego de que no se alcanzara un acuerdo para presentar una candidatura común.

Morena admite falta de perfiles locales para San Luis Potosí

El partido reconoció que todavía no cuenta con perfiles locales suficientemente desarrollados para encabezar su proyecto electoral en la entidad. Por ello, la dirigencia recurrió al consenso para designar a Elí César Cervantes como coordinador estatal.

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, explicó que el partido realizó una encuesta telefónica entre más de 20 personas registradas para participar en el proceso interno. De acuerdo con la dirigente, el resultado mostró que los cuadros locales todavía necesitaban mayor desarrollo.

Debido a lo anterior, Morena optó por el consenso previsto en sus estatutos y acordó que Cervantes encabezara la coordinación estatal rumbo al proceso electoral de 2027.