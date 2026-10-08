Asesinato de Carlos Manzo: Harfuch confirma que van 33 detenidos y mantiene contacto con Grecia Quiroz

Durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana informó que van 33 detenidos por el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán.

El funcionario agregó que la investigación sigue en curso, y que no se descarta ninguna línea al respecto para esclarecer el crimen hasta las últimas consecuencias.

“Fue una prioridad para el Gobierno de México establecer un grupo de investigación en coordinación con las autoridades estatales de Michoacán, especialmente con la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad para esclarecer el caso. Se agotaron todas las líneas de investigación”, declaró Harfuch a medios de comunicación.

Entre los detenidos está Ramón Ángel ‘N’, ‘El R1′, líder de la célula criminal ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que planeó el ataque, además de Jorge Armando ‘N’, ‘El Licenciado’, ligado a la organización criminal.

Además, está Samuel ‘N’, que fue director de Relaciones Públicas de Carlos Manzo y Alexis ‘N’, ahijado del alcalde, ambos acusados de presuntamente filtrar información que permitió el asesinato en el Festival de las Velas.

Harfuch asegura que mantiene contacto con Grecia Quiroz

El titular de Seguridad mencionó que mantiene contacto irecto y permanente con Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y esposa de Carlos Manzo.

Agregó que la edil cuenta con protección federal por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sus comentarios vienen luego de que las autoridades exigieran a Grecia Quiroz que entregue sus celulares para la investigación sobre el asesinato de Carlos Manzo, tema polémico que ha provocado la reacción del senador Gerardo Fernández Noroña.

La alcaldesa exige que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso, ya que, según ella, es víctima de una persecución e intentan silenciarla por exigir justicia.

Grecia Quiroz aspira a ser gobernadora de Michoacán, aseguró que se ha enfrentado a ataques, filtraciones y una persecución en su contra a casi un año del asesinato de Carlos Manzo.

“No vengo a pedir venganza. Vengo a pedir verdad. No vengo a pedir un favor, vengo a exigir justicia”, reiteró Grecia Quiróz el miércoles 7 de octubre en la Cámara de Diputados.