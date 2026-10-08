¿Qué pasó con los 10 millones de litros de huachicol asegurados? Harfuch revela quién los resguarda

Harfuch señaló que la FGR resguarda el hidrocarburo asegurado y reconoció que la Secretaría de Marina denunció la presunta red de corrupción vinculada con el contrabando de combustibles. (Cuartoscuro).

Los 10 millones de litros de hidrocarburo asegurados en operativos contra el huachicol se encuentran bajo resguardo de la Fiscalía General de la República (FGR), informó este jueves el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados.

El funcionario explicó que el combustible confiscado permanece a disposición de la autoridad ministerial, mientras continúan las investigaciones sobre la red de contrabando de hidrocarburos. También señaló que hay personas detenidas por su presunta participación en estas operaciones, entre ellas marinos, empresarios y presuntos integrantes de organizaciones criminales.

“Los 10 millones de litros de hidrocarburo están bajo resguardo de FGR”, afirmó Harfuch al responder preguntas sobre los aseguramientos y los avances en las investigaciones.

Marina denunció la red de huachicol fiscal

Durante su encuentro con medios de comunicación, el titular de la SSPC reconoció el trabajo de la Secretaría de Marina (Semar) en las investigaciones contra la red de contrabando de combustibles. Según explicó, fue la propia institución la que denunció la cadena de corrupción presuntamente relacionada con personal naval y empresarios.

Harfuch destacó que las indagatorias han derivado en detenciones de personas presuntamente vinculadas con la organización. Además, precisó que los aseguramientos de combustible y las capturas forman parte de las acciones emprendidas por las autoridades para combatir este delito.

El secretario también se refirió a los operativos de mayor magnitud realizados en el norte del país y al aseguramiento relacionado con un buque.

Indicó que, aunque inicialmente no hubo detenidos en esos casos, posteriormente se efectuaron capturas y actualmente hay más de 10 personas detenidas en cada uno.

¿Qué se sabe de las investigaciones por huachicol?

La comparecencia de García Harfuch ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados se realizó como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. La reunión fue a puerta cerrada y, al término, el funcionario ofreció una conferencia de prensa.

En ese encuentro, el secretario abordó los avances en el combate al huachicol fiscal y reconoció la participación de la Marina en la denuncia de la presunta red de corrupción.