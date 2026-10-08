¿Hablarán de soberanía nacional? Sheinbaum y Johnson se reúnen tras diferencias por academia policial

En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum, anunció este jueves que recibirá al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, durante un encuentro con empresarios de ambos países, apenas dos días después de cuestionar su participación en un proyecto de capacitación policial en Querétaro.

“Viene hoy, viene hoy porque tenemos una reunión con empresarios de Estados Unidos del American Chamber”, apuntó la mandataria, al ser cuestionada sobre un posible encuentro con Johnson.

No obstante, precisó que no se trata de una reunión bilateral convocada específicamente con el embajador, sino de un encuentro con empresarios al que el diplomático asistirá como acompañante.

“Vienen varios empresarios y los acompaña el embajador de los Estados Unidos”, acotó.

La reunión ocurre después de que la gobernante mexicana cuestionara públicamente la participación de Johnson en el proyecto de una academia internacional de capacitación policial en Querétaro, por no contar con las autorizaciones federales correspondientes.

El pasado 2 de octubre, Johnson asistió, invitado por el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, a la colocación de la primera piedra de la Academia Internacional de Capacitación Policial, cuyo proyecto contempla la colaboración con agencias estadounidenses.

Poco después de las 13:00 horas, el embajador de EU en México llegó a Palacio Nacional para reunirse con Sheinbaum.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la supuesta Academia Internacional de Capacitación Policial?

Sheinbaum explicó este jueves que todavía no existe una participación directa de Estados Unidos en la academia y que el Gobierno de Querétaro deberá solicitar las autorizaciones correspondientes antes de establecer cualquier colaboración.

Precisó que el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, habló con Kuri para recordarle los procedimientos legales y que también se hizo el señalamiento al embajador estadounidense.

“Ambos dijeron: ‘Sí, hay que colaborar dentro del marco de la Constitución de México, de las leyes’”, afirmó la mandataria.

Añadió que el Gobierno federal ya había autorizado otras solicitudes de colaboración entre Querétaro y Estados Unidos, pero que el proyecto de la academia deberá seguir el procedimiento correspondiente.

La polémica ocurre meses después de otra controversia sobre la cooperación en seguridad entre ambos países, surgida tras la participación de agentes estadounidenses en un operativo antinarcóticos en Chihuahua, en abril pasado.

Dos agentes de la CIA y dos funcionarios mexicanos murieron posteriormente en un accidente de tráfico, mientras que el Gobierno federal aseguró que no había sido informado de la participación operativa de los estadounidenses.

Con información de EFE.