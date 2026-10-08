¡Se hacían pasar por ministros! Detienen a Luis ‘N’, exfuncionario de Michoacán, y familia por extorsión

El Gabinete de Seguridad dijo que las detenciones de este 8 de octubre en Metepec forman parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

Luis ‘N’, exfuncionario del Gobierno de Michoacán, fue detenido por fuerzas federales por su presunta colaboración en una red dedicada a la extorsión, informó el Gabinete de Seguridad este jueves 8 de octubre.

De acuerdo con las autoridades, Luis ‘N’, integrantes de su familia y un escolta se hacían pasar por funcionarios públicos. “Incluso utilizaban inteligencia artificial para imitar voces y generar confianza entre sus víctimas”.

El Gabinete de Seguridad explicó que las investigaciones produjeron una orden para catear un domicilio en Metepec, Estado de México. En el sitio se aseguraron “equipos telefónicos y vehículos de alta gama”.

Las cinco personas aprehendidas fueron presentadas ante el Ministerio Público y se buscará su vinculación a proceso por el delito de extorsión.

¿Cómo funcionaba la red de extorsión de Luis ‘N’?

El Gabinete de Seguridad detalló que este grupo se hacía pasar por ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, gobernadores, e incluso como servidores públicos de la Presidencia de la República.

“Obtuvieron desde al menos el año 2021 cuantiosos recursos al contactar directamente a sus víctimas suplantando identidades e incluso recurriendo a la amenaza y extorsión para lograr su cometido”, subrayó.

El grupo tenía su centro de operaciones en una residencia en el exclusivo fraccionamiento La Providencia en Metepec. Además de Luis ‘N’, la red de extorsión estaba integrada por:

Liliana ‘N’, esposa del exfuncionario de Michoacán.

Luis Samuel ‘N’, hijo.

Aimee de Guadalupe ‘N’, hija.

Agustín Arturo ‘N’, escolta.

Entre las personas que fueron extorsionadas por este grupo están políticos, funcionarios públicos y empresarios, indicó el Gabinete de Seguridad.

“Los contactaban a través de mensajes de texto o llamadas a sus números telefónicos personales, los cuales previamente habían obtenido a través de la intrincada red de relaciones personales construida a lo largo de los años como resultado de sus antecedentes en el servicio público”, puntualizó.

El presunto grupo criminal tenía un ‘manual’ para sus extorsiones: Primero se hacían pasar por secretarios particulares de funcionarios o “actores políticos-económicos de alto nivel” para gestionar llamadas con sus supuestos jefes.

El segundo paso consistía en que las víctimas eran contactadas por el supuesto jefe, un funcionario de alto nivel, quien decía “tener instrucciones superiores para pedirles su apoyo”.

“Durante la conversación utilizaban expresiones y lenguaje previamente estudiado que les facilitaba generar credibilidad (...) el número telefónico utilizado para contactar a las víctimas y su círculo cercano contaba con imagen de perfil, logotipos y nombres oficiales de gobiernos u organizaciones políticas. Incluso, para robustecer el engaño utilizaban IA para imitar la voz de los actores políticos”, detalló.

¿Qué puesto del Gobierno de Michoacán ocupó Luis ‘N’?

El Gabinete de Seguridad dijo que el presunto extorsionador fue Tesorero General y secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Michoacán de 2012 al 2013.

En esos años, la gubernatura de Michoacán fue ocupada por Fausto Vallejo del PRI, quien se ausentó durante un periodo y fue sustituido por Reyna García, secretario de Gobierno, entre abril y octubre de 2013.

Las autoridades agregaron que Luis ‘N’ también ocupó otros cargos en diferentes niveles de la administración pública, “lo que le permitió conocer de primera mano estructuras político-administrativas, tanto de Michoacán de otras entidades y del Gobierno federal”.