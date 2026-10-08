Tormenta tropical ‘Simón’ avanza cerca de Michoacán: ¿Qué estados esperan fuertes lluvias HOY?

El paso de la tormenta tropical 'Simón' ocasionará lluvias en distintos estados.

Simón permanece como tormenta tropical frente a las costas del océano Pacífico. Está aproximadamente a 310 kilómetros al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 415 al sur-sureste de Manzanillo, Colima, con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La circulación de Simon ocasionará lluvias torrenciales en la costa y sur de Guerrero. Las precipitaciones intensas serán en el noroeste, centro y costa de Oaxaca.

Mientras que las lluvias muy fuertes ocurrirán en la costa de Michoacán, así como oleaje de 3 a 4 metros en costas de Colima, Michoacán y Guerrero. Las olas de 2 a 3 metros se registrarán en las costas de Oaxaca.

En tanto, el huracán Isaias, de categoría 1, se localizó aproximadamente a 280 kilómetros al nor-noroeste de Progreso, Yucatán, y a 425 kilómetros al norte de Campeche, con vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora.

¿Dónde habrá lluvias hoy 8 de octubre por ‘Isaías’ y ‘Simón’?

Por la presencia de la tormenta tropical Simón y del huracán Isaías, se generarán lluvias intensas en:

Oeste y costa de Chiapas.

Oeste y costa de Campeche.

Costa, norte y oeste de Yucatán.

Las precipitaciones muy fuertes serán en el centro y sur de Veracruz, costa de Tabasco y el norte de Quintana Roo. Habrá oleaje de 2 a 3 metros en Campeche y Yucatán, y olas de 1 a 2 metros en Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Conagua recordó que las precipitaciones generadas por ambos sistemas podrían originar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados.

Así será la trayectoria de la tormenta tropical ‘Simón’

La tormenta tropical Simón se mantendrá así durante este jueves a 330 kilómetros al sur-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán.

Durante las primeras horas del viernes 9 de octubre, Simón se convertirá en huracán categoría 1 y al mediodía alcanzará la categoría 2 a 290 kilómetros al suroeste de Punta San Telmo, Michoacán.

En las primeras horas del sábado, Simón retomará fuerza para entrar como huracán categoría 3 a 230 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima.

Como parte de su avance, al mediodía del 10 de octubre incluso será huracán categoría 4 a 140 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima.

Después, Simón se degradará de nuevo a huracán categoría 3 a partir del domingo y más tarde a categoría 1, al sur-suroeste de Playa Pérula, Jalisco.

Hasta el martes 13 de octubre volverá a ser tormenta tropical en tierra, a 110 kilómetros al este-noreste de Bahía Tempehuaya, en Sinaloa, de acuerdo con la trayectoria prevista por Conagua.