El senador Gerardo Fernández Noroña denunció haber sido víctima de agresiones físicas y verbales en el centro de Oaxaca, donde aseguró que un grupo de personas lo insultó y golpeó junto con dos de sus acompañantes.

A través de una publicación en redes sociales la noche del sábado 21 de noviembre, el legislador de Morena responsabilizó a grupos de derecha por el incidente, que ocurrió en las inmediaciones del hotel Quinta Real, en el centro histórico de Oaxaca.

“La derecha está generando violencia en mi contra. Acabo de vivir un incidente muy grave en el centro de Oaxaca”, escribió Fernández Noroña, quien explicó que tuvo que resguardarse en el lobby del hotel y solicitar apoyo policial.

Según su versión, un grupo de personas aparentemente bajo los efectos del alcohol comenzó a insultarlo y posteriormente lo confrontó físicamente. El senador aseguró que sus acompañantes, identificados como Emiliano y Emma, también fueron agredidos.

Fernández Noroña señaló que resultó lastimado de la mano izquierda, la misma que anteriormente se había fracturado. Además, identificó a David Zepeda de Hoyos como el presunto principal agresor.

“Pueden no estar de acuerdo con nuestra posición política y pueden cuestionarla. Lo que no tienen derecho a la agresión física. Están en la más absoluta provocación”, expresó el legislador.

El senador también cuestionó que su presencia en espacios públicos pueda considerarse una provocación y destacó que, generalmente, ha recibido un trato distinto por parte de los habitantes de Oaxaca.

“¿Van a decir que mi presencia los provoca? La gente de Oaxaca muy cálida. Pero este grupo alcoholizado, muy agresivo”, publicó.

Hasta el momento, no se ha informado de un posicionamiento oficial de las autoridades de Oaxaca sobre los hechos, ni de detenciones relacionadas con la denuncia. El señalamiento contra David Zepeda de Hoyos corresponde a la versión difundida por el legislador y no implica que exista una determinación oficial sobre su responsabilidad.

¿Por qué estaba Fernández Noroña en Oaxaca?

La presencia del senador en la capital oaxaqueña coincidió con las actividades políticas de Morena programadas para este fin de semana.

Este domingo 22 de noviembre, la senadora Laura Estrada Mauro tiene previsto presentar su Segundo Informe de Actividades Legislativas en la Plaza de la Danza de Oaxaca de Juárez, a las 10:00 horas.

Fernández Noroña se encontraba en la entidad antes de este encuentro.

Fernández Noroña denuncia nueva confrontación en espacios públicos

El incidente en Oaxaca ocurre dos meses después de otra confrontación que involucró al senador en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El 20 de septiembre de 2026, varias personas lo increparon mientras caminaba por las instalaciones aeroportuarias. En videos difundidos en redes sociales se escucharon expresiones como “corrupto”, “narcopolítico” y “fuera Morena”.

Cuatro días después, el 24 de septiembre, Fernández Noroña anunció que comenzaría a grabar y exhibir públicamente a las personas que lo confrontaran, increparan o videograbaran en espacios públicos.

“Quien se quiera hacer famoso se va a hacer famoso, a mis costillas se va a hacer famoso. Yo voy a estar grabando siempre”, declaró durante una de sus transmisiones.

En aquella ocasión, el senador también distinguió entre las expresiones de rechazo y las conductas que considera agresiones.

“Una cosa es que te puedan criticar, la protesta, y otra cosa es que estén en la agresión y el acoso”, sostuvo.

Con su denuncia desde Oaxaca, Fernández Noroña aseguró que esta vez la confrontación pasó de los insultos a las agresiones físicas y reiteró que tanto él como las personas que lo acompañaban resultaron afectados.