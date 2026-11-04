Noroña reprocha a Higinio Martínez que no lo defendiera de ‘Alito’ Moreno: ‘No dijo absolutamente nada’

Gerardo Fernández Noroña se quejó por no ser defendido por el presidente del Senado tras un comentario de 'Alito' Moreno.

Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, reprochó a Higinio Martínez Miranda, presidente del Senado, que no haya emitido pronunciamiento alguno por la nueva “amenaza” de Alejandro Moreno Cárdenas, senador y líder del PRI, hacia su persona.

Noroña dijo al presidente de la Mesa Directiva que cometió “dos errores garrafales” en la última sesión de octubre, en la cual tuvo un intercambio de palabras con Carolina Viggiano Austria, senadora del PRI, quien le pidió tener “huevos” para decirle las cosas de frente.

Fernández Noroña le dijo Martínez Miranda que aunque ya se había cerrado el debate, él le dio la palabra a Manuel Añorve, coordinador del PRI, y éste cedió su turno a Viggiano Austria para que nuevamente le contestara “cuando sólo la presidencia puede darle uso de la palabra a un senador”.

“La senadora Viggiano me enjurió y usted no dijo absolutamente nada”.

Fernández Noroña dijo que después de ello, ‘Alito’ Moreno Cárdenas, senador y líder del PRI, hizo una “grave amenaza a mi persona. Han pasado 144 horas y la presidencia del Senado, que es responsable de la integridad de los senadores, y usted no ha hecho un solo pronunciamiento al respecto, lo cual me parece muy grave. Se va haciendo una cadena de un mal manejo de la asamblea, y usted no puede omitir su responsabilidad de garantizar el respeto a todos los senadores”.

Sin embargo, el líder priista sólo comentó que lo “iba a poner en su lugar” por responderle a la senadora Carolina Viggiano, pues el morenista le dijo: “Yo no tengo propiedades millonarias”.

“Yo reitero que no soy boxeador, no soy sicario. Cualquier cosa que el senador Moreno Cárdenas quiera debatir, ahí está la tribuna”, comentó Fernández Noroña.

Ante el reclamo, el presidente del Senado le leyó el reglamento para dejarle claro qué es un alusión personal, pues si se dio un debate con Carolina Viggiano fue por insistir con una alusión personal, cuando la priista nunca mencionó su nombre, aunque sí lo señaló.

“Mire senador, trato de entender desde hace muchos años su forma de ser, y me cuesta. Desde hace 30 años que nos conocemos y me cuesta trabajo, pero hago el esfuerzo. Yo no soy responsable de lo que diga cada uno de ustedes”, argumentó Martínez Miranda.

Durante la sesión, donde se discutió la ley antimemes versión 1.0, nuevamente hubo debate entre Fernández Noroña y Carolina Viggiano.

La priista resaltó que siempre “viene a defender lo indefendible, ¡hasta a Taddei defiende (la expresidenta del INE que renunció por corrupción)!”.

Y dado que se debatía la ley antimemes puso un moción de ilustración, donde exhibió un meme en el que se llama Fernández Noroña “la llorona”.

El morenista dijo que ya no se puede dirigir a las senadoras de oposición porque luego lo acusan de violencia política de género.

Y entonces se fue contra Higinio Martínez nuevamente: “Pueden insultarme cuando quieran, tienen el respaldo de los medios y de quien ha decidido renunciar a ejercer la presidencia de la Cámara de Senadores, pero el respaldo del pueblo no lo van a tener nunca”.