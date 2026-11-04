Yolanda Andrade denuncia agresión en la calle: ‘Me patearon el bastón, pude haber caído’

Yolanda Andrade también recordó que padece cefalea en racimos, además de la ELA, lo que complica su condición. (Foto: Cuartoscuro/Unsplash)

Además de la dificultad para hablar, Yolanda Andrade ha experimentado problemas para caminar a causa del avance de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad neurodegenerativa que padece.

La exconductora de Montse & Joe explicó que, recientemente, al intentar caminar presentó pérdida de fuerza en las piernas, lo que la llevó a necesitar el apoyo de un bastón para movilizarse; sin embargo, su experiencia no fue positiva.

“Me patearon el bastón tres veces”, comentó la amiga de Montserrat Oliver en una transmisión en vivo en la que compartió cómo sobrelleva los síntomas de la ELA y la cefalea en racimos, otro padecimiento neurológico que también presenta.

¿Qué le pasó a Yolanda Andrade en la calle?

La conductora de televisión compartió que hace poco intentó salir a la calle con el objetivo de caminar; no obstante, al poco tiempo comenzó a experimentar problemas: “Ya no pude, mis piernas ya no tenían fuerza”, comentó.

MedlinePlus explica que la ELA ocurre cuando las neuronas motoras se desgastan o mueren y ya no pueden enviar mensajes a los músculos, lo que ocasiona debilidad, espasmos o incapacidad para mover los brazos, las piernas y el cuerpo.

Por este motivo, la amiga de Julio César Chávez necesitó apoyo: “Saqué mi bastón, pero no sé qué le pasa a la gente, si tú ves a alguien con bastón, guarda tu distancia, hazte a un lado, me patearon el bastón tres veces”, dijo.

La conductora Yolanda Andrade padece ELA. (Foto: Cuartoscuro).

Yolanda Andrade afirmó que esta situación fue peligrosa, debido a que estaba poniendo todo su peso sobre el bastón, por lo que todo podría haber acabado en un accidente: “Me pude haber caído. Si ves a alguien con bastón, quítate, no estorbes”, añadió.

La presentadora también dijo que en ese momento sintió mucho enojo por lo sucedido, por lo que pensó en reclamar e incluso golpear a la persona responsable de patear su bastón, pero prefirió no hacerlo.

“Dije: ‘Ay, luego van a decir: Yolanda Andrade se agarró a golpes con un pobre transeúnte inocente’, pero así no fueron las cosas”, comentó en su video, en el que también compartió que cada vez tiene más dificultades para conversar.

¿Por qué Yolanda Andrade tiene problemas para hablar?

Yolanda Andrade explicó que el avance de la ELA ocasiona síntomas diferentes en cada persona; sin embargo, lo que ella está experimentando es una mayor complicación para hablar.

“Mi enfermedad me quita el habla, entonces estoy aprovechando para hablar lo más que pueda porque es muy doloroso, después no puedes”, dijo. También recordó que la ELA provoca complicaciones para tragar conforme avanza.

Por este motivo, la presentadora es mucho más cuidadosa con los alimentos que incluye en su dieta, ya que incluso hay algunos que prefiere evitar, entre ellos, las uvas: “La cáscara te ahoga y vas a pasar un mal momento”, precisó.

Yolanda Andrade desmintió el rumor de que se iba a someter a una eutanasia. (Foto: Cuartoscuro) (Francisco Rodríguez)

Yolanda Andrade también recordó que la ELA no es el único padecimiento con el que fue diagnosticada, debido a que también padece cefalea en racimos, la cual ocasiona un dolor intenso en los ojos o alrededor de estos, en uno de los lados de la cabeza, explica Mayo Clinic.

Los dolores pueden aparecer varias veces al día y cada episodio dura entre 15 minutos y tres horas. El portal especializado en salud añade que hasta este momento no existe cura para la cefalea en racimos.

A pesar de ello, la famosa explicó que por ahora se encuentra bien: “Quiero decirles que ya no estoy sufriendo, solo estoy viviendo una etapa de mi enfermedad”, dijo en su transmisión en vivo.