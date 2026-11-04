Irán celebra derrota de republicanos... y Trump responde tras perder el Congreso: ‘No es revés para mí’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reacciona tras perder el control del Congreso.

Irán celebró este miércoles 4de noviembre la derrota de los republicanos y de Donald Trump en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos, un resultado que consideró un “no a la guerra” mientras crecen los temores a una nueva confrontación bélica.

“Ya sea por la conciencia o por el costo de la vida, los estadounidenses dijeron no a la guerra y nosotros respaldamos este mensaje”, indicó el presidente del Parlamento y negociador jefe iraní, Mohamad Baqer Qalibaf en X.

Los demócratas lograron una histórica victoria en las elecciones legislativas estadounidenses del martes, al arrebatar a los republicanos el control de ambas cámaras del Congreso, lo que supone un revés para Trump.

No obstante, el presidente Donald Trump no cree que esto sea una derrota para él: “No lo considero un revés para mí”, dijo a Fox News en una entrevista telefónica en directo.

“Hemos tenido los dos mejores años en la historia de la presidencia en lo que respecta a la economía y a todo lo que hemos hecho”, añadió.

Trump dice que está dispuesto a trabajar con la nueva mayoría del Congreso de EU

Además, el presidente de Estados Unidos aseguró que está dispuesto a “trabajar” con la nueva mayoría del Congreso y mostró disposición a dialogar: “Esperamos poder trabajar con ellos. Probablemente lleguemos a algún acuerdo”, dijo.

Previamente, Trump se deslindó de la derrota en un mensaje en la plataforma Truth Social en el que dijo que los republicanos perdieron porque su nombre no figuraba en la papeleta.

“No me presenté a las elecciones y, de haberlo hecho, ¡habríamos ganado por una aplastante mayoría! Gracias por su atención a este asunto”, dijo.

Trump se implicó de pleno en la campaña, con una veintena de mítines electorales en el último mes, dado que las elecciones al Congreso se interpretaban como un referéndum a su gestión en la Casa Blanca.

Los demócratas arrebataron a los republicanos la Cámara de Representantes y se encaminan a conquistar la mayoría al Senado con victorias clave en estados como Texas, Ohio, Carolina del Norte y Carolina del Sur.

El mandatario republicano, que en 2020 no aceptó su derrota electoral, dijo antes de las elecciones que aceptaría los resultados solo si los comicios eran “limpios”.

Con información de BBC