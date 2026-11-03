‘Si votas ilegalmente...’: Gobierno de Trump amenaza a migrantes en elección 2026

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Marwayne Mullin, reforzó este martes el discurso de Donald Trump sobre la supuesta participación de migrantes en la elección, al amenazar con procesar a quienes voten sin ser ciudadanos, aunque aseguró que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no han sido desplegados en los centros de votación.

“Si votas ilegalmente en este país (...) el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) te encontrará, irá tras de ti y serás procesado con todo el peso de la ley”, escribió Mullin en su cuenta de X.

Posteriormente, Mullin dijo a la prensa en la Casa Blanca que los agentes de ICE no han sido desplazados a los centros de votación.

“La única razón por la que verían al Departamento de Seguridad Nacional es si hay una amenaza a la que tengamos que responder, no para intentar intimidar ni siquiera para estar cerca del lugar de votación”, agregó el secretario.

El lunes, la Corte Suprema de Justicia rechazó una solicitud de última hora del Gobierno de Trump para obligar a California a apartar unas 20.000 papeletas de votantes que la Administración considera posibles no ciudadanos y cuya ciudadanía quería verificar antes de contabilizar sus votos.

La decisión, adoptada sin explicaciones públicas, supuso un nuevo revés para el Ejecutivo, después de que tribunales inferiores también rechazaran su petición por las dudas sobre la fiabilidad de los registros federales y el riesgo de privar del voto a ciudadanos habilitados.

Antes de las elecciones, Trump impulsó una ley que buscaba exigir documentos que acrediten la ciudadanía estadounidense para registrarse como votante en comicios federales, pese a que 36 de los 50 estados ya requieren algún tipo de identificación para votar.

Fallas e incidentes en elecciones en EU 2026

La jornada de votación en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos de este miércoles registró algunas incidencias, como fallas informáticas en Nueva York o inundaciones en Florida, que no impidieron el voto pero sí causaron algunos inconvenientes.

Una de las incidencias más destacadas fueron los errores de los escáneres en los centros de votación del condado de Westchester (Nueva York), que podrían afectar a hasta 250.000 personas, aunque las autoridades locales aseguraron que todos los votos serían contados.

También un problema informático dificultó durante 20 minutos votar en todos los centros del condado de Broward, en Florida, a lo que se suman los problemas en Misisipi, donde algunas decenas de personas tuvieron que esperar hasta 40 minutos para poder ejercer su derecho al voto.

Destacan los problemas provocados por las inundaciones en estados como Utah, que obligaron a reubicar algunos puntos de voto, algo que se repitió en Florida, donde estuvieron afectados hasta ocho condados después de que el gobernador, Ron Desantis, emitiera una declaración de emergencia por las fuertes lluvias.