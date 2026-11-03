‘Tony Montana’, hermano del ‘Mencho’ acepta posible condena de 20 años de prisión: ‘Pido misericordia’

'Tony Montana', operador del CJNG y hermano del 'Mencho', reveló las dificultades de su juventud y cómo la pobreza lo llevó al narco.

Antonio Oseguera Cervantes, conocido como ‘Tony Montana’, aceptó una posible condena de 20 años de cárcel en Estados Unidos, tras aceptar su culpabilidad en delitos relacionados con el narcotráfico.

‘Tony Montana’, hermano del fallecido Nemesio Oseguera ‘El Mencho’, se declaró culpable a través de una carta enviada a la Corte de Distrito en Washington, Estados Unidos, y se disculpó por su pasado criminal como un importante operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Estoy profundamente arrepentido por mis acciones y por el daño que causaron... Pido que considere darme una sentencia que me permita la posibilidad de regresar a mi familia mientras aún pueda ser parte de sus vida”, escribió el hermano del ‘Mencho’ en el documento compartido por el periodista Keegan Hamilton.

La carta contiene 23 páginas, y en su contenido se indica que el exoperador del CJNG y el Cártel del Milenio padece distintos problemas de salud a sus 68 años, y revela que uno de sus mayores miedos es morir lejos de su familia.

“Amo mucho a mis hijos y a mi familia, y espero que algún día pueda tener la oportunidad de pasar con ellos los años que me queden de vida”, dice el texto.

La petición para aceptar 20 años de prisión fue solicitada por su abogado, Frank Pérez, ya que ‘Tony Montana’ espera una sentencia de al menos 10 años por su primer delito y cinco años por el segundo.

La audiencia condenatoria en la que se espera que le dicten sentencia será el próximo 13 de noviembre.

‘Tony Montana’ revela datos sobre su infancia y admite delitos con el CJNG

‘Tony Montana’, que rendía cuentas al ‘Mencho’ en el CJNG, reconoció que hubo pobreza durante su infancia en Michoacán, lo que obligó a su familia a emigrar a Estados Unidos, antes de volver a México y entrar al narco.

“Vengo de una familia muy pobre. Éramos siete hijos y mi padre nos abandonó cuando todavía éramos muy pequeños. Mi mamá nos crió sola. Pasamos por muchas dificultades, incluso épocas en las que no teníamos comida. Hicimos todo lo posible por salir adelante”, escribió ‘Tony montana’, que era el tercero más grande de los hermanos.

Reveló que a los 16 años fue a Estados Unidos con la única intención de trabajar y ayudar a su familia, y estuvo en el país por más de 30 años hasta que fue deportado.

Antonio Oseguera tiene tres familias. La primera de ellas en Estados Unidos, una más que formó cuando volvió a México, de la cuál tuvo una hija y un hijo, y la madre de ellos falleció víctima de cáncer.

‘Tony Montana’ asumió la responsabilidad de criarlos, y actualmente son mayores y van a la universidad. “Siempre he querido que sean personas responsables y productivas para la sociedad”.

Finalmente, formó otra familia de la cual tuvo dos hijos, una niña de seis años y un niño de dos.

“Su señoría, entiendo que debo enfrentar las consecuencias de mis decisiones. No le pido al Tribunal que ignore lo que he hecho. Le pido que, al momento de imponer mi sentencia, se considere mi edad, salud, familia y la vida que he llevado... Respetuosamente le pido al Tribunal compasión y misericordia”, escribió ‘Tony Montana’.

Con información de Keegan Hamilton.