Texcoco no despegó, pero dejó una deuda millonaria: ¿Cuánto falta por pagar del aeropuerto cancelado?

La Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) que pagan los pasajeros del AICM se utiliza para cubrir los intereses de los bonos emitidos.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) pagó 565.9 millones de dólares para liquidar una de las series de bonos emitidos para financiar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, cancelado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El monto, equivalente a más de 10 mil millones de pesos, corresponde a las notas preferentes con vencimiento en 2026, con las cuales se cumplieron las obligaciones comprometidas en el mercado de bonos.

Sin embargo, la cancelación del NAIM no eliminó la deuda contraída para su construcción, por lo que el AICM todavía debe continuar pagando los bonos que se emitieron para financiar la construcción del aeropuerto.

¿Cuánto falta por pagar del aeropuerto de Texcoco?

De acuerdo con el balance de la deuda, todavía quedan pendientes 3 mil 152 millones de dólares que deberán pagarse durante los próximos 20 años.

Según información del AICM, este monto corresponde a otras tres series de bonos que permanecen en circulación, cada una con diferentes fechas de vencimiento.

El expresidente Enrique Peña Nieto supervisando los avances del NAIM, acompañado por los arquitectos Norman Foster y Fernando Romero. (Presidencia / Cuartoscuro)

¿Por qué el AICM sigue pagando por el aeropuerto de Texcoco?

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fue utilizado como garantía para respaldar los bonos emitidos en los mercados internacionales con el objetivo de financiar la construcción del NAIM.

Cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió cancelar la obra, los compromisos financieros permanecieron vigentes. Por ello, el AICM tuvo que seguir destinando parte de sus ingresos al pago de la deuda.

Para cubrir estos compromisos se utiliza la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA), que pagan los pasajeros al comprar sus boletos de avión. Estos recursos se utilizaron originalmente para respaldar el financiamiento del aeropuerto de Texcoco y, tras su cancelación, continuaron comprometidos para cubrir los pagos pendientes.

De acuerdo con la Secretaría de Marina, dependencia que administra el AICM, las tres series de bonos que siguen en circulación absorben los ingresos anuales de la TUA para cubrir el pago de intereses.

¿Cómo logró el AICM pagar los 566 millones de dólares de deuda del NAIM?

El AICM atribuyó la liquidación del bono con vencimiento en 2026 a una combinación de factores que fortalecieron sus ingresos y los recursos disponibles para cumplir con sus obligaciones financieras.

Entre ellos destacan la recuperación del número de pasajeros después de la pandemia, el fortalecimiento del peso frente al dólar y el incremento de las operaciones máximas por hora autorizadas en el aeropuerto.

Con información de Aldo Munguía.