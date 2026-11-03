Fueron ‘órdenes directas’: ¿Por qué un avión de Mexicana voló sin certificaciones en México?

Mexicana de Aviación es una empresa que está bajo el mando del Ejército. (Cuartoscuro).

Mexicana de Aviación, la aerolínea del estado mexicano, utilizó una aeronave que todavía no contaba con los permisos necesarios para transportar pasajeros, luego de que uno de los aviones tuvo que aterrizar de emergencia por un incidente y dejó a sus pasajeros varados.

Al respecto de por qué se usó una aeronave sin permisos, una fuente destacó que se trató de “una orden del director de la AFAC”.

Según información en poder de El Financiero, la aerolínea del Estado recurrió a una de las aeronaves recién llegadas a México que no cuenta con permisos, debido a que Mexicana tiene un número limitado de aviones.

El vuelo 1291, que cubría la ruta de Hermosillo, Sonora, hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), declaró una emergencia por la presencia de humo en la cabina y aterrizó alrededor de las 13:40 horas en el aeropuerto del Bajío.

Ante la posibilidad limitada de aviones de Mexicana, la empresa decidió enviar una aeronave provisional para trasladar a los pasajeros afectados y llevarlos a su destino final.

Sin embargo, la unidad en cuestión no contaba con las autorizaciones necesarias para operar vuelos con pasajeros en México.

Para que la aeronave pudiera operar, la empresa debía presentar documentación ante las autoridades correspondientes, quienes debían analizarla y, en su caso, expedir un certificado de navegación y una matrícula.

Sin embargo, los documentos fueron emitidos de manera exprés, con el fin de que el avión pudiera atender la emergencia en el momento. La aeronave operó con un certificado de aeronavegabilidad provisional y una matrícula provisional.

La agilización del trámite habría sido una orden directa del director de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), según una de las fuentes.

Mexicana de Aviación es una empresa que está bajo el mando del Ejército.

Con información de Aldo Munguía.