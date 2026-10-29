‘Boom’ petrolero vuelve más rico a Slim: Gana mil 150 mdd por venta de acciones de Talos y PBF Energy

Carlos Slim ha ganado más de mil millones de dólares debido a la venta de acciones en pleno boom del mercado petrolero.

El empresario mexicano Carlos Slim aceleró la venta de dos acciones petroleras estadounidenses en octubre, aprovechando el repunte de los precios del crudo, ya que las tensiones con Irán elevan el valor de sus participaciones.

El multimillonario mexicano ha recaudado más de mil 150 millones de dólares este año con la venta de acciones de PBF Energy Inc. y Talos Energy Inc., pero el valor de sus participaciones restantes sigue siendo prácticamente el mismo que a principios de año.

Slim, de 86 años, es la persona más rica de Latinoamérica con un patrimonio neto de aproximadamente 124 mil millones de dólares, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg. Gran parte de esa fortuna se concentra en el gigante de las telecomunicaciones América Móvil SAB de CV, pero sus participaciones petroleras se han convertido en una fuente clave de ingresos para el magnate.

Slim ha recaudado alrededor de 820 millones de dólares con las ventas de PBF realizadas durante más de 100 días de negociación este año. Las acciones de la compañía se han disparado más del 170 por ciento hasta alcanzar un máximo histórico este mes, lo que le ha permitido vender a precios cada vez más altos.

Las ventas de Talos se aceleraron en octubre, ya que las renovadas tensiones en Oriente Medio impulsaron los precios del petróleo a su nivel más alto en cinco meses. Slim vendió acciones de la compañía por valor de 252 millones de dólares este mes, lo que representa casi el 75 por ciento de sus ingresos por Talos este año. Las acciones alcanzaron su nivel más alto en más de tres años este mes.

Arturo Elías Ayub, yerno y portavoz de Carlos Slim , declinó hacer comentarios. En abril, declaró a Bloomberg que “era un buen momento para vender a buen precio”. Desde entonces, las acciones de ambas compañías no han hecho más que subir.

Las ventas se realizaron a través del vehículo de inversión de la familia Slim, Control Empresarial de Capitales, del que es copropietario junto con sus seis hijos.

Slim vende y gana a 7 años de haber comenzado la compra de acciones petroleras

Slim adquirió acciones de PBF por primera vez en 2019 y, cuatro años después, una participación en Talos, cuando sus operaciones en México estaban bajo presión regulatoria. Otra de las empresas de Slim, Grupo Carso , también invirtió en Talos, comprando casi la mitad de su filial mexicana. Slim aprovechó la caída del mercado en 2024 para comprar acciones de ambas compañías.

Slim comenzó el año siendo propietario de aproximadamente una cuarta parte tanto de PBF como de Talos, tras acumular las acciones petroleras antes del repunte de los precios del petróleo. Desde entonces, su participación se ha reducido a cerca del 11 por ciento de PBF y el 13 por ciento de Talos.

A pesar de haber reducido a la mitad su participación, las inversiones de Slim tienen un valor combinado de mil 400 millones de dólares, aproximadamente la misma cantidad que al comienzo del año.