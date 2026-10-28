Costo de combustible ‘golpea’ a crucero de EU: MV Odyssey queda varado en Asia

El Odyssey fue comprado por Villa Vie Residences en 202; su crucero actual, que estaba previsto que durase 3 años y medio, comenzó en octubre de 2024 en Belfast, Irlanda del Norte. (AP).

Un crucero de Estados Unidos que realizaba una vuelta al mundo residencial suspendió su viaje de tres años en Camboya debido a los costos del combustible, lo que obligó a cientos de pasajeros a abandonar su hogar flotante.

El MV Odyssey zarpó hace dos años para un viaje a los siete continentes, promocionado como una combinación de vida a largo plazo en el mar con viajes por el mundo. El operador ofrecía “hacer del Odyssey su hogar permanente”, con un precio de compra de una suite por la vida útil del buque a partir de unos 230 mil dólares.

Por ahora está atracado en el puerto camboyano de Sihanoukville, en el golfo de Tailandia, sin una fecha de salida segura.

A bordo de la embarcación hay 203 pasajeros, en su mayoría estadounidenses, y 156 tripulantes, según funcionarios camboyanos. Tiene capacidad para 650 pasajeros.

La empresa, con sede en Florida, indicó que los gastos mensuales de combustible por camarote, que antes promediaban 1.800 dólares, alcanzaron recientemente un estimado de entre 6 mil y 8 mil dólares en algunas zonas de Asia durante la guerra en Irán. Villa Vie Residences señaló que trató de reducir ese consumo ralentizando el itinerario y pasando más tiempo en puerto, pero no pudo compensar el aumento repentino de los costos del combustible.

¿Por qué se incrementa el precio de los combustibles?

Desde el inicio de la guerra con Irán, el tráfico en el estrecho de Ormuz se ha reducido, lo que limitó el suministro de todo tipo de combustibles derivados del petróleo, especialmente en el sudeste asiático, y ha incrementado bruscamente los precios.

“No hemos podido seguir asumiendo las pérdidas operativas resultantes”, indicó Villa Vie Residences en un comunicado el martes. ”Trasladar el aumento total a los residentes no es una solución realista. Nuestro objetivo ahora es apoyar a los residentes, a la tripulación y a los empleados” mientras intenta reestructurarse.

“La empresa está trabajando con los residentes para coordinar el desembarque y encontrar arreglos temporales de vivienda”, apuntó.

Pero un bloguero que ha estado en el crucero, Randy Cassingham, escribió en internet que “la empresa no ha hecho absolutamente nada para ayudar: ni siquiera pudimos salir caminando del puerto, así que había autobuses lanzadera que nos dejaron en medio de la ciudad, Sihanoukville, Camboya”.

“No nos dieron ni siquiera una lista de hoteles, y mucho menos nos ayudaron a llegar allí o a pagarlos”, agregó Cassingham en su web. No se pudo contactar con la empresa para obtener su reacción.

El barco llegó a Sihanoukville el viernes pasado y estaba previsto que zarpara el miércoles, según un comunicado de Long Dimanche, el vicegobernador de la provincia de Preah Sihanouk.

Ahora se espera que reposte y salga de Camboya el sábado, pero el operador del crucero aún no ha confirmado públicamente ninguna fecha.

¿Cuál es la historia del crucero Odyssey?

Construido en 1993 y operado bajo diferentes nombres por varias líneas de cruceros hasta que quedó inmovilizado por la pandemia del coronavirus en 2020, el Odyssey fue comprado por Villa Vie Residences en 2023.

Su crucero actual, que estaba previsto que durase 3 años y medio, comenzó en octubre de 2024 en Belfast, Irlanda del Norte, donde se había reacondicionado la embarcación. Se había contemplado la posibilidad de que un segundo crucero terminase en agosto de 2030.

El Odyssey no es el primer crucero que llega a Sihanoukville en medio de una crisis.

En febrero de 2020, al MS Westerdam se le permitió atracar en Camboya después de que se le negara la entrada a cinco puertos de otras naciones debido a temores por el COVID-19, que apenas un mes antes había comenzado a propagarse desde China. Llevaba mil 455 pasajeros a bordo, de los cuales más de 600 eran ciudadanos estadounidenses.

Tras quedar varado en el mar durante dos semanas, el entonces primer ministro de Camboya, Hun Sen, permitió que atracara por lo que calificó como razones humanitarias.

Camboya fue elogiado cuando los pasajeros fueron recibidos en tierra y se hicieron arreglos para su regreso a sus países de origen.