Belinda se transformó en una criatura de ‘Alien’ para el Beliween 2026: Así fue su disfraz de Halloween

Belinda anunció sobre la 'invasión extraterrestre' en su fiesta de Halloween a través de un video protagonizado por Jaime Mausan. (Foto: Cuartoscuro, Shutterstock)

Una invasión extraterrestre se apoderó de Beliween 2026. Entre naves espaciales y criaturas de otros planetas, la cantante Belinda transformó su tradicional fiesta de Halloween en un escenario de ciencia ficción y terror, donde sorprendió a sus invitados al convertirse en uno de los monstruos más aterradores del cine.

Para la celebración, realizada la noche del pasado 28 de octubre, Belinda eligió transformarse en un Xenomorfo, la temible criatura extraterrestre de las películas Alien. La cantante sorprendió con una elaborada caracterización que incluyó una enorme cabeza alargada, prótesis, maquillaje especial y un traje negro que recreó la inquietante anatomía del monstruo.

Disfraz de Belinda como Xenomorfo para su fiesta de disfraces de Halloween (Foto: Belinda/Instagram)

¿Quién es el Xenomorfo de ‘Alien’, el personaje del que se disfrazó Belinda?

El Xenomorfo apareció por primera vez en la película Alien, el octavo pasajero (1979), dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Sigourney Weaver. La criatura fue diseñada por el artista suizo Hans Ruedi Giger (H. R. Giger), quien desarrolló una apariencia que combinó elementos orgánicos y mecánicos.

Su apariencia destaca por una enorme cabeza alargada, sin ojos visibles, y una boca repleta de dientes afilados, de cuyo interior emerge una segunda mandíbula que utiliza para atacar a sus víctimas. Su cuerpo oscuro y esquelético presenta una combinación de huesos, músculos y estructuras similares a tubos que le dan un aspecto aterrador y biomecánico.

Dentro del universo de Alien, los Xenomorfos son criaturas extraterrestres que utilizan el cuerpo de otros seres vivos para reproducirse y desarrollarse. Además, poseen sangre capaz de corroer distintos materiales y una gran resistencia física, características que los convierten en unos de los monstruos más peligrosos de la franquicia.

La criatura adquirió tanta popularidad que regresó en diferentes entregas de la franquicia, como Aliens (1986), Alien 3 (1992) y Alien: Romulus (2024). También se enfrentó a otra de las criaturas más famosas del cine de ciencia ficción en Alien vs. Depredador (2004), película que reunió a ambos monstruos en una misma historia.

¿Cómo fue la fiesta Beliween 2026 que organizó Belinda?

La temática de Beliween 2026 giró alrededor de una invasión extraterrestre, con una ambientación que recuperó elementos de las películas de ciencia ficción, desde una nave espacial hasta decoraciones inspiradas en criaturas de otros planetas.

Uno de los momentos más llamativos de la fiesta fue la entrada de Belinda disfrazada de Xenomorfo. La cantante apareció en una escenografía que simulaba una cápsula espacial, acompañada por música de la película Alien. También emitió un grito agudo, similar a los sonidos de la criatura, para darle un toque de terror a su presentación.

La celebración incorporó referencias a la película de Ridley Scott, entre ellas la frase “En el espacio, nadie puede oírte gritar”, utilizada originalmente para promocionar Alien.

Días antes de la celebración, Belinda anticipó la temática de la fiesta mediante videos promocionales en los que participó Jaime Maussan, conductor de televisión conocido por sus investigaciones sobre fenómenos ovni.

Maussan apareció en una escenografía que simulaba el interior de una nave espacial y anunció la presencia de “seres de otro mundo” en Beliween 2026.

¿Qué famosos asistieron a Beliween 2026 y cuáles fueron sus disfraces?

Entre los famosos que no se quisieron perder Beliween 2026 estuvo Victoria Justice, actriz estadounidense recordada por protagonizar la serie Victorious, quien acudió al evento y posó junto a la intérprete de Ángel.

Justice utilizó una peluca negra de cabello corto, maquillaje de payaso similar al de Pennywise, con la nariz pintada de rojo, y un vestido negro de estilo gótico con mangas voluminosas.

Belinda (Foto: redes sociales)

Otra de las invitadas fue Lola Índigo, quien acudió disfrazada de Lara Croft, protagonista de la franquicia de videojuegos Tomb Raider. La cantante española también protagonizó uno de los momentos musicales más destacados de la noche al compartir el escenario con Belinda.

Ambas interpretaron La Niña de la Escuela, canción que lanzaron en 2021 junto con la argentina Tini. Con esta presentación, Belinda y Lola Índigo revivieron su colaboración musical frente a los invitados de Beliween 2026.

Lola Indigo en su disfraz de Lara Croft (Foto: Cuartoscuro)

Otra de las celebridades que acaparó las cámaras fue el creador de contenido Aarón Mercury, quien acudió disfrazado de Satoru Gojo, uno de los personajes principales del anime Jujutsu Kaisen, y no dudó en posar mientras recreaba algunas de las técnicas malditas del hechicero.

Entre los otros famosos que asistieron a la celebración estuvieron Diana Bovio, Shiky, Paulina Goto y Elaine Haro. Esta última acudió disfrazada de Hiedra Venenosa, una de las villanas del universo de Batman.

En ediciones anteriores de Beliween, Belinda también sorprendió con disfraces de Pennywise, de It; la Novia de Frankenstein; Pinhead, de Hellraiser; y Lilith, del videojuego Diablo IV. En 2024 se transformó en Lucy Westenra, de Drácula, mientras que en 2025 eligió a Greta, de Gremlins 2, antes de apostar por el Xenomorfo de Alien para este Halloween.