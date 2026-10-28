Aleks Syntek explica por qué no se internó como recomendó el psiquiatra: ‘El amor lo cura todo’

Un internamiento de 6 meses en una clínica de salud mental y la cancelación de sus conciertos en Europa fueron las recomendaciones que Aleks Syntek recibió de su psiquiatra. Sin embargo, el cantante rechazó la posibilidad de internarse, pues consideraba que el aislamiento no era la mejor alternativa para recuperarse de la crisis emocional que atravesaba.

El intérprete de Duele el amor cuestionó que fuera necesario internarse para recibir atención psiquiátrica y defendió la importancia del apoyo familiar y emocional durante su recuperación.

“¿Por qué nos quieren encerrar para curarnos? Esas son prácticas arcaicas del siglo XVIII. Nada más falta que nos hagan lobotomía. O sea, creo yo que el amor lo cura todo”, expresó el músico.

En una entrevista con la revista Quién, publicada el 27 de octubre, Syntek explicó que su hija Natalia desempeñó un papel fundamental en la búsqueda de otras opciones de atención. Ante la posibilidad de que su padre permaneciera internado, contactó a personas del medio artístico que enfrentaron crisis similares.

“Mi hija me presentó a Fer Núñez, porque desesperada buscó a Ricardo O’Farrill y mucha gente que tuvo crisis en el medio artístico. Y todo el mundo apuntó a Fer Núñez como el indicado para poder sacarme adelante sin tener que internarme”, relató.

El cantante decidió acudir con el psicólogo Fernando Núñez, conocido en redes sociales por el meme de ‘No vendo cigarros sueltos’, para recibir atención sin necesidad de internarse.

Esta decisión llegó después de varios años de desgaste emocional, marcados por polémicas públicas, pérdidas personales y las consecuencias de la fama para su familia.

¿Qué dijo Aleks Syntek sobre las acusaciones de Daniel Bisogno?

Aleks Syntek recordó las críticas que recibió de Daniel Bisogno, fallecido conductor de Ventaneando, a quien acusó de perjudicar su reputación al relacionarlo públicamente con una persona señalada por intentar abusar de un menor de edad. Según el cantante, estos señalamientos le provocaron un profundo daño emocional y afectaron su colaboración con organizaciones dedicadas a la infancia.

“A mí me impactó mucho que Daniel Bisogno, que en paz descanse, se atreviera a señalarme con un tipo que había intentado abusar de un menor de edad. Eso me hizo mucho daño porque yo soy un padre muy cercano a mis hijos y que ayudo a muchas causas de niños. Yo ayudaba a UNICEF, ayudaba a Save the Children. Y el día que me señalaron, me perjudicaron tanto, que me corrieron de todas estas instituciones, es cierto, y me humillaron”, declaró.

La controversia con el adolescente británico ocurrió en septiembre de 2018, cuando el joven de 17 años difundió conversaciones privadas que sostuvo con Syntek a través de Instagram. El adolescente acusó al cantante de enviarle mensajes inapropiados, después de que utilizó expresiones como “cute” (lindo) y “sexy” (atractivo) para referirse a él.

Ante las acusaciones, el intérprete negó haber acosado al adolescente, aunque reconoció que cometió errores al conversar con una persona desconocida y utilizar palabras que podían interpretarse de otra manera. También ofreció una disculpa pública por lo ocurrido.

Syntek aseguró que las controversias de aquellos años afectaron su estabilidad emocional y que su situación empeoró durante la pandemia de COVID-19, cuando perdió a varias personas cercanas.

“Y eso me dolió mucho, me trastornó. Luego vino la pandemia. Y en la pandemia yo todavía me pregunto cómo no salí y me colgué de un árbol. Porque perdí mucha gente. Muchos de mis amigos se suicidaron en la pandemia”, expresó.

Aleks Syntek aseguró que las polémicas y la pérdida de seres queridos durante la pandemia de Covid-19 afectaron su salud mental. (Foto: Cuartoscuro)

¿Qué reveló Aleks Syntek sobre su salud mental tras el concierto de Grito?

Las polémicas sobre Aleks Syntek y su salud mental surgieron después de su concierto del 15 de septiembre, durante los festejos del Grito de Independencia en la alcaldía Benito Juárez, donde protagonizó un enfrentamiento verbal con algunos asistentes.

Durante la presentación, el músico respondió con molestia a personas que le pidieron interpretar canciones de Marco Antonio Solís, ‘El Buki’. Los videos del enfrentamiento circularon en redes sociales y provocaron críticas, así como especulaciones sobre su estado de salud.

El intérprete de Sexo, pudor y lágrimas e Intocable explicó que su enojo se debió al comportamiento de algunas personas que, según su versión, molestaban a las familias durante el concierto. También reconoció que aquella noche estaba cansado y que las críticas acumuladas durante varios años influyeron en su reacción.

“Juzgarme por una noche se me hace un poco cruel, porque yo soy una persona que ha vivido cosas que durante diez años que me tenían inconforme y que me llevaron hasta el punto del hartazgo. Considero que en el medio artístico, mi gremio tiene un grave problema de emociones fragmentadas”, señaló a la revista Quién.

La crisis también afectó la carrera musical de Aleks Syntek, pues tuvo que posponer sus conciertos en Europa. En una constancia médica fechada el 4 de octubre, su psiquiatra señaló que recibía tratamiento por un trastorno psicótico no especificado y le recomendó evitar los viajes en avión hasta diciembre de 2026 para favorecer su recuperación.