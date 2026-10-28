¿Qué sabemos de la salud de Laura Bozzo? La conductora lleva 13 días en el Hospital General

Laura Bozzo ingresó al Hospital General de la CDMX el pasado 14 de octubre, fecha que compartió Gustavo Adolfo Infante. (Foto: Cuartoscuro)

Laura Bozzo permanece hospitalizada en la Ciudad de México luego de ser sometida a una cirugía de emergencia por una úlcera. La conductora peruana presentó complicaciones durante su recuperación, entre ellas una sepsis.

La presentadora ingresó inicialmente a un hospital de Acapulco por un fuerte dolor abdominal. Después de la intervención quirúrgica, fue trasladada al Hospital General de la Ciudad de México el pasado 15 de octubre.

Aarón Guerrero, asistente de Laura Bozzo, explicó que la conductora presentaba avances en su recuperación, aunque permanecía inconsciente debido a la sedación y las complicaciones médicas.

La última actualización sobre ella fue gracias a un comunicado compartido por la hija de la peruana al desmentir la fake news sobre el fallecimiento de la exparticipante de La Casa de los Famosos de Telemundo.

Laura Bozzo continúa hospitalizada en la Ciudad de México. (Foto: Cuartoscuro/IAGemini)

¿Qué sabemos de la salud de Laura Bozzo?

La salud de Laura Bozzo generó preocupación luego de que se diera a conocer que había sido hospitalizada de emergencia por una úlcera perforada. La conductora tuvo que ser intervenida quirúrgicamente.

En una entrevista con medios de comunicación el 16 de octubre, Aarón Guerrero ofreció detalles sobre la evolución de la presentadora. La conductora permanecía sedada mientras los médicos atendían las complicaciones derivadas de su padecimiento.

“Va evolucionando. Sigue inconsciente por la complicación, no fue una cirugía menor, están atacando (la sepsis), le ponen los antibióticos (...) Está grave, pero estable”, explicó el asistente.

Guerrero también señaló que las hijas de la presentadora estaban pendientes de su evolución y agradeció las muestras de apoyo que recibió la familia durante su hospitalización.

“Llegó consciente ella al hospital, lógicamente que ella un poco deshidratada por el tema y dolor abdominal. Nunca nos imaginamos que tuviera que entrar de emergencia a un hospital”, comentó.

“Sus hijas están muy al pendiente, saben que lo importante es su salud y agradecen sus muestras de cariño y el apoyo”, agregó.

El pasado 27 de octubre, la periodista Martha Figueroa mencionó, durante el programa Hoy, que la presentadora tiene una leve mejoría luego de 12 días de su traslado a la CDMX.

Este 28 de octubre, se difundieron rumores sobre la muerte de Laura Bozzo, consecuentemente, su hija salió a desmentir la información.

“Hacemos un llamado al público y a los medios de comunicación a actuar con responsabilidad, evitar la difusión de rumores y verificar la información antes de compartirla, por respeto a la familia y a todas las personas involucradas”, se lee en el texto compartido en Instagram.

Comunicado de la hija de Laura Bozzo para desmentir la muerte de su mamá. (Foto: Instragram)

¿Laura Bozzo tuvo un choque séptico?

Además de la sepsis, el programa Venga la Alegría difundió información sobre otros problemas de salud de Laura Bozzo, entre ellas un choque séptico, peritonitis y problemas respiratorios.

Sin embargo, hasta el momento, ni el asistente ni la familia de la conductora habían confirmado oficialmente esa versión.

La sepsis es una emergencia médica que ocurre cuando el organismo responde de manera extrema a una infección. En los casos más graves, puede afectar el funcionamiento de distintos órganos y provocar un choque séptico, caracterizado por alteraciones circulatorias que ponen en riesgo la vida del paciente.

¿Qué enfermedades ha tenido Laura Bozzo?

Laura Bozzo ha tenido diferentes problemas de salud que la llevaron a someterse a operaciones y ser hospitalizada.

Cáncer de mama

Laura Bozzo tuvo cáncer de mama, un padecimiento que requirió atención médica y seguimiento especializado.

“Yo estaba en Perú y en ese momento estaba con entrevistas. Voy a mi cuarto, me echo a ver televisión y algo me hace que levante la mano y toque mi seno. Directo, toco el bulto”, dijo en una entrevista con la doctora Araceli Alonso, publicada en YouTube.

Depresión y ansiedad

La conductora también ha compartido experiencias relacionadas con la depresión y la ansiedad, dos condiciones de salud mental que pueden afectar el bienestar emocional y la vida cotidiana, reveló en una charla para el canal de YouTube Sergio Mayer: Políticamente imprudente.

Choque séptico

En 2016, Laura Bozzo sufrió un choque séptico después de presentar complicaciones derivadas de una histerectomía. Según sus declaraciones, durante el procedimiento el médico le cortó los intestinos.

“Cuando tienes cierta edad es bueno sacarte la matriz, ya que con las hormonas se puede producir cáncer (...) No se dan cuenta y me cosen. Obviamente, al día siguiente, el intestino explosionó y me vino un shock séptico”, dijo en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante en 2016.