Así fue el accidente de Jesús Ochoa en un elevador: ‘Fue una caída de 3 metros’, aclara su hija

Jesús Ochoa tuvo un accidente en un elevador. Esto fue lo que dijo Luis de Alba sobre el hecho. (Foto: Cuartoscuro)

Jesús Ochoa tuvo un accidente en un elevador mientras participaba en una obra de teatro, de acuerdo con las declaraciones de Luis de Alba. El incidente ocasionó que fuera hospitalizado.

El incidente ocurrió durante una presentación de la obra de teatro Perfume de gardenia en el Estado de México.

Jesusa Ochoa, hija del actor, desmintió la versión de Luis de Alba sobre la altura de la caída y aclaró que su papá no cayó desde 10 metros. Sin embargo, coincidió en que el intérprete se encuentra estable.

Según Jesusa, hija de Jesús Ochoa, el actor se encuentra bien luego del accidente. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Qué sabemos sobre el accidente de Jesús Ochoa?

Luis de Alba fue el primero en revelar lo que ocurrió durante el accidente de Jesús Ochoa.

“Se cayó, no podía caminar, fue de un elevador como de 10 metros, no se rompió nada, pero ájale, y todavía quería trabajar, está loco, ahorita está en el hospital”, declaró en una entrevista con los medios compartida por el canal de YouTube De la Rosa TV.

Según las declaraciones del intérprete de ‘El Pirruris’, el elevador falló durante una función al aire libre.

‘Tenemos uno en el teatro, pero allá armaron otro como de 8 o 10 metros, le tocaba bajara a él, y bueno, se fue hasta abajo, cayó al suelo".

Jesusa Ochoa compartió un comunicado en el que desmintió que la caída de su papá hubiera ocurrido desde una altura de 10 metros. En cambio, precisó que el actor cayó aproximadamente tres metros luego de que fallara uno de los elevadores del escenario.

“Ante la información que circula sobre un supuesto incidente, aclaramos que esta versión es incorrecta. Durante una función de Perfume de gardenia, uno de los elevadores del escenario falló y Jesús tuvo una caída de aproximadamente tres metros, fue revisado por precaución, y el incidente no tuvo mayores consecuencias”.

De acuerdo con la joven actriz, quien interpreta a Alix en la serie Timbiriche, su papá tiene previsto presentarse el fin de semana en la obra Perfume de gardenia.

“Gracias a todos los que se han preocupado y han mandado mensajes de cariño relacionados con el tema de mi papá”, finalizó.

Jesusa, hija de Jesús Ochoa, desmintió la versión de Luis de Alba sobre el accidente de su papá. (Foto: Captura)

Películas y series donde participó Jesús Ochoa

Jesús Ochoa cuenta con una trayectoria en cine y televisión, con participaciones en producciones mexicanas e internacionales. Entre sus trabajos más conocidos se encuentran películas como El fuego de la venganza y No se aceptan devoluciones, además de distintas telenovelas y series.

En la pantalla grande, el actor interpretó a Víctor Fuentes en Hombre en llamas, en 2004, película protagonizada por Denzel Washington y Dakota Fanning. También participó en la cinta de James Bond Quantum of Solace en 2008, donde dio vida al teniente Orso.

Otra de sus películas es Vacaciones en el infierno, en la que compartió créditos con Mel Gibson e interpretó a Caracas. Asimismo, estuvo en ¿Qué culpa tiene el niño? , Busco novio para mi mujer y Overboard, conocida en México como Hombre al agua.

En televisión, Jesús Ochoa participó en producciones como Por ella soy Eva, donde interpretó a Adriano Reyes Mendieta; El bienamado, en la que dio vida a Odorico Cienfuegos; y Narcos: México, donde encarnó a Juan Nepomuceno Guerra.

Su trayectoria también incluye trabajos en El hotel de los secretos, Vencer la ausencia y La Usurpadora: The Musical (2023).