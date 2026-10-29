Máynez ‘defiende’ y respalda a Grecia Quiroz: ‘Es víctima por la posición que tiene en encuestas’

Sobre las investigaciones por el asesinato de Carlos Manzo, Álvarez Máynez también aseguró que las fiscalías de los estados se usan para fines perversos. (Cuartoscuro).

Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciuadadano, afirmó que su organización respalda a Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán.

“Grecia Quiroz tiene todo nuestro respaldo, Grecia Quiroz primero fue víctima del asesinato de su pareja, Carlos Manzo. Y ahora es víctima de una persecución política por la posición que tienen en las encuestas”, aseguró en entrevista radiofónica.

Agregó que hace un año Raúl Morón encabezaba las encuestas en Michoacán y hoy Grecia Quiroz redirecciona todo hacia su entorno.

“Es el nivel de perversión que se tiene, cuando las fiscalías se usan para esos fines”, dijo Álvarez y sentenció que por eso se hace un llamado a que la Fiscalía General de la República (FGR) tome el caso del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Urupan hasta antes de su asesinato en el Festival de las Velas del 2025.

Agregó que este es el caso de más relevancia de la presidenta Claudia Sheinbaum. “Creo que la presidenta debería asumir políticamente la conducción de la investigción y pedir que la fiscalía lo atraiga”, dijo.

Álvarez Máynez también aseguró que las fiscalías de los estados se usan para fines perversos. Dijo que no son autónomas, que las manejan los políticos y que es una realidad que debe conocer la presidenta Sheinbaum.

¿En qué va la investigación por el asesinato de Carlos Manzo?

Este jueves 29 de octubre se informó sobre la detención de Rosa Alejandra ‘N’, secretaria de Bienestar de Uruapan, por el posible delito de encubrimiento, relacionado con el homicidio de Carlos Manzo, informó la Fiscalía de Michoacán.

La dependencia detalló que la aprehensión ocurrió con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) durante un operativo en el fraccionamiento Infonavit Balcones, en Uruapan, donde agentes de la FGE realizaron una orden de cateo.

A casi un año del asesinato de Manzo, se emitieron 18 órdenes de aprehensión, más de 6 mil actos de investigación y periciales por el crimen del exalcalde de Uruapan.

En tanto, Quiroz, esposa de Manzo y actual alcaldesa de Urupan, dio a conocer también una convocatoria a una marcha nacional por la paz y la justicia que será el 1 de noviembre a las 10:00 horas en Uruapan con punto de encuentro en el monumento a Lázaro Cárdenas.