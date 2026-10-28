Juan Manzo asegura que Grecia Quiroz nunca fue esposa de Carlos Manzo: ‘Solo vivió con él 15 días’

Juan Manzo, hermano Carlos Manzo, aseguró que Grecia Quiroz no era esposa de su hermano y afirmó que ambos únicamente vivieron juntos durante los últimos 15 días antes del asesinato del exalcalde de Uruapan, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Juan Manzo también acusó a la alcaldesa de Uruapan de encubrir a un círculo cercano en el Ayuntamiento de Uruapan que podría tener relación con el homicidio de su hermano.

“Grecia no era la esposa de Carlos y ella no lo aclara, no habla con la verdad. Grecia no fue esposa de mi hermano. Tuvieron dos hijos, efectivamente, pero no vivían juntos. Carlos solo vivió con Grecia los últimos 15 días de su vida, a petición de Grecia, por unas supuestas amenazas”, afirmó.

Cuestionado sobre si consideraba incorrecto referirse a Grecia Quiroz como viuda de Carlos Manzo, respondió que no, aunque mencionó a otra mujer que también tuvo una hija con su hermano.

“Viuda, pues sí, al igual que la otra viuda, la mamá de la otra hija de Carlos”, dijo.

Grecia Quiroz acusa a Juan Manzo de golpeteo político

Las declaraciones de Juan Manzo se producen en medio de un enfrentamiento con Grecia Quiroz, quien lo acusó de emprender una campaña de golpeteo en su contra ante la cercanía de las elecciones de 2027.

La alcaldesa de Uruapan señaló que, según comentarios que ha recibido, el hermano del exedil habría recibido ofrecimientos políticos y tendría la encomienda de desacreditarla para impedir su participación en la próxima contienda electoral.

“Se comenta que ya le prometieron algo para lo que se viene y que la encomienda era golpetearme a mí para que, a como dé lugar, me dejaran de lado para la participación que se viene”, declaró.

Quiroz también reprochó a Juan Manzo que privilegiara los temas políticos sobre la relación con su familia. “La lógica sería que son más importantes los temas familiares que los temas políticos. Mis hijos siguen y seguirán siendo sus sobrinos; creo que la postura que debió haber tomado es ser esa figura que los niños jamás volverán a tener de su padre y que él, como tío, debió haber asumido esa responsabilidad”, sostuvo.

La alcaldesa agregó que su cuñado habría actuado de otra manera si las circunstancias hubieran sido inversas: “Él sabe que si las cosas hubieran sido al revés, Carlos Manzo estaría dando la cara por sus hijas”.

Juan Manzo niega buscar la alcaldía de Uruapan

El hermano de Carlos Manzo también rechazó que sus declaraciones respondan a un interés político rumbo a las elecciones de 2027 y aseguró que no busca contender por la presidencia municipal de Uruapan.

“A mí no me interesa ser presidente municipal de Uruapan en la próxima contienda. No estoy buscando eso. Eso ya será decisión de los ciudadanos”, sostuvo.

Juan Manzo afirmó que busca que se investiguen los posibles vínculos entre personas cercanas al gobierno municipal y la delincuencia organizada, al asegurar que habitantes de Uruapan enfrentan diariamente las consecuencias de la inseguridad.

Al referirse al Movimiento del Sombrero, agrupación política de Carlos Manzo y Grecia Quiroz, Juan Manzo endureció sus críticas y lo calificó como el “cártel del sombrero”.

“Sí, y yo ya lo llamaría el cártel del sombrero, porque mataron a Carlos. Le mataron”, expresó.