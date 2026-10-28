¿Quién es Víctor Hugo Carvente, titular del Órgano Interno de Control del INE que deberá ir a Diputados?

En el ámbito profesional, se ha desempeñado en los sectores educativo, hacendario y de fiscalización. (Foto: INE / Cuartoscuro)

El nombre de Víctor Hugo Carvente salió a relucir en medio de los escándalos tras la renuncia de la presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei Zavala, quien fue señalada de presunto conflicto de interés. Se trata del titular del Órgano Interno de Control del INE y que deberá comparecer ante la Cámara de Diputados.

El martes, el coordinador de los diputados Morena, Ricardo Monreal, informó que la Cámara Baja citará a comparecer a Carvente Contreras para que informe sobre el avance de las investigaciones por presuntas irregularidades en contrataciones públicas, posibles desvíos de recursos y conflictos de interés que involucran a Taddei Zavala.

La comparecencia fue aprobada por unanimidad por los coordinadores de los seis grupos parlamentarios en la Junta de Coordinación Política (Jucopo), informó Monreal.

El funcionario deberá presentarse ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en una sesión pública, y ante la Jucopo, en una reunión privada.

Este miércoles, el presidente de esa comisión, el diputado Javier Octavio Herrera Borunda, informó que Víctor Hugo Carvente comparecerá el viernes 30 de octubre a las 9:00 de la mañana.

¿Quién es Víctor Hugo Carvente, titular del OIC del INE?

Víctor Hugo Carvente Contreras fue designado como titular del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral (INE) en diciembre del 2024, tras obtener mayoría calificada en la votación de la Cámara de Diputados.

Según su perfil publicado en febrero de este año en la página del INE, cuenta con formación académica en administración pública, políticas anticorrupción y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de experiencia en auditoría y fiscalización en distintas instituciones públicas.

Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y maestro en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

También cuenta con una especialidad en Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y una maestría en Políticas Anticorrupción, ambas por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe). En ese momento, cursaba la licenciatura en Derecho en la UNAM.

Por su trayectoria académica, recibió el reconocimiento al mejor trabajo de titulación en Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública, así como el primer lugar de tesis en esa misma área por el INAP.

En el ámbito profesional, se ha desempeñado en los sectores educativo, hacendario y de fiscalización. Fue titular de Auditoría en la alcaldía Tláhuac y contralor interno en las alcaldías Magdalena Contreras y Xochimilco, así como en el Colegio de Postgraduados.

También ocupó el cargo de titular de Auditoría en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y en la Lotería Nacional, antes de asumir la Contraloría Interna del INE.