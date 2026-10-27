Inicia ‘purga’ de funcionarios en el INE: ‘Hubo 3 renuncias concretas y no se descartan más’

La consejera electoral sostuvo que la renovación de responsabilidades se realizará con apego a la ley y sin comprometer la continuidad operativa del instituto. (Foto: Cuartoscuro)

La recién nombrada presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), Blanca Cruz García, informó este martes que al menos tres funcionarios presentaron su renuncia y anunció que comenzará una etapa de renovación de cargos de decisión dentro del organismo.

En conferencia de prensa, Cruz García señaló que el colegiado acordó revisar el desempeño de quienes ocupan puestos de toma de decisiones, con el objetivo de evaluar el funcionamiento institucional.

Este anuncio se da tras la renuncia de la presidenta consejera. Guadalupe Taddei Zavala, luego de ser señalada de presunto conflicto de interés.

¿Qué funcionarios renunciaron en el INE?

Las renuncias corresponden al titular de la UTSI, a la titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación; y a la persona que ocupaba el puesto de Recursos Materiales en la Dirección Ejecutiva de Administración.

Agregó que se acordó revisar el desempeño de las funciones de funcionarias y funcionarios que ocupan cargos de toma de decisiones para poder evaluar el funcionamiento del mismo.

“Cuando sea definida la presidencia que tenga las capacidades para continuar, se revisarán los perfiles que tengan algún tipo de señalamiento para tomar decisiones colegiadas y posiblemente no serían las únicas renuncias”, señaló.

Durante la sesión de preguntas y respuestas, la nueva presidenta provisional del INE detalló que las renuncias fueron solicitadas a las personas que antes mencionó.

La consejera electoral sostuvo que la renovación de responsabilidades se realizará con apego a la ley y sin comprometer la continuidad operativa del instituto.

También afirmó que las estructuras directivas deben responder a las necesidades institucionales y a los acuerdos del Consejo General, no a lealtades personales.

La presidenta provisional explicó que el Consejo General también acordó impulsar, a través del Órgano Interno de Control, la cooperación institucional para contribuir con investigaciones sobre posibles conductas indebidas de funcionarios señalados, incluidos quienes aún permanezcan en el organismo.

INE y ASF: Revisión de posibles irregularidades

La revisión, indicó Cruz García, deberá realizarse en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), dentro de las competencias legales de cada instancia. Aclaró que el objetivo no es anticipar responsabilidades ni emitir juicios, sino garantizar que las posibles irregularidades se investiguen con rigor, independencia y respeto al debido proceso.

“Se trata de garantizar que cualquier posible irregularidad sea investigada con rigor, independencia y respeto al debido proceso. La autonomía del INE no significa ausencia de controles; exige, sí, responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas”, dijo.

Además, planteó recuperar la colegialidad como eje de la conducción institucional, de modo que las decisiones se tomen desde un Consejo General plural y no dependan de una sola persona.