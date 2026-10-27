Grecia Quiroz acuerda reunión con Harfuch por violencia en Uruapan

La alcaldesa de Uruapan destacó el apoyo federal y acordó reunirse con Harfuch para reforzar la seguridad en el municipio. (Cuartoscuro).

La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, dio a conocer que acordó reunirse con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para analizar las estrategias que permitan reforzar la seguridad en Uruapan, ante los hechos recientes de violencia.

La funcionaria señaló que el objetivo del encuentro será revisar las acciones en marcha y establecer qué medidas adicionales pueden implementarse para fortalecer la protección de la población, a casi un año del asesinato de Carlos Manzo.

Destacó los apoyos del Gobierno Federal en materia de seguridad y la coordinación con las fuerzas federales, en el contexto de la reciente visita de la presidenta Claudia Sheinbaum al municipio de Apatzingán, donde dio seguimiento al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia e hizo entrega de créditos a mujeres.

La alcaldesa de Uruapan reconoció la inversión federal destinada a la construcción de un cuartel para la Policía Municipal, así como la presencia de efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional en el municipio.

“Una de las gestiones que en su momento realicé de manera personal con la presidenta fue el cuartel para la policía municipal, una inversión muy importante del gobierno federal”, expresó.

¿Grecia Quiroz buscará participar en la eleccicón del 2027?

Grecia Quiroz ha reiterado que el Movimiento del Sombrero, al cual pertenece, conservará su causa social y solo si los ciudadanos lo expresan, participará en las elecciones 2027 por algún cargo.

“Nosotros vamos a seguir trabajando; el movimiento del sombrero no es una base de partidos, sino social; independientemente de lo que pase en las elecciones, nosotros seguiremos trabajando”, agregó.

La presidenta municipal de Uruapan recordó que el movimiento solo busca llevar la paz al municipio y, con ello, ser ejemplo para México con el fin de que la violencia termine en el país.

“Pero lo mío no es un tema político, de colores ni de partidos. Lo he dejado muy claro: si la ciudadanía respalda este proyecto y a tu servidora, vamos a estar, y si no, no pasa nada”, agregó.