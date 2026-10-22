La Familia Michoacana habría ‘levantado’ a más de 100 personas de Guerrero, acusa sacerdote

La Familia Michoacana habría secuestrado a pobladores que se resisten a la instalación de una base criminal en El Balcón. (Sedena)

El sacerdote José Filiberto Velázquez Florencio afirmó que la Familia Michoacana mantiene secuestradas a más de 100 personas en la Sierra de Guerrero y busca establecer una base en el ejido El Balcón, en Ajuchitlán del Progreso.

El director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello atribuyó a La Familia Michoacana el secuestro de ocho campesinos de esa comunidad, desaparecidos desde el 24 de septiembre, y de los cuales ya fueron liberados seis.

En entrevista telefónica con la periodista Azucena Uresti, en Grupo Fórmula, el sacerdote señaló que el grupo delictivo mantiene a más de un centenar de personas privadas de la libertad en la región. “Hay más de 100 personas en cautiverio”, declaró.

Velázquez Florencio explicó que, de acuerdo con testimonios de personas que han sido liberadas, los integrantes del grupo criminal trasladaban en camionetas a los campesinos de El Balcón cuando había dispositivos policiacos.

Según esos relatos, los llevaban a distintas zonas de la región de Tierra Caliente e incluso al Estado de México.

El ejército rescató a seis personas que se encontraban reportadas como desaparecidas, desde el 24 de septiembre 2026 en el municipio guerrerense de Ajuchitlán del Progreso. (Sedena). (Secretaria de la Defensa Nacional)

Sobre el caso de Domingo Atanacio Quirino, el único de los campesinos de El Balcón que continúa secuestrado, el sacerdote indicó que fue separado del resto del grupo luego de comenzar a presentar problemas de salud. Hasta el momento, dijo, se desconoce su paradero.

El director del Centro Minerva Bello también señaló que La Familia Michoacana pretende instalar una base en el ejido El Balcón y que, ante la resistencia de los habitantes, ha secuestrado a pobladores de distintas localidades.

Además, atribuyó la liberación de seis personas a la presión ejercida por distintos sectores, los dispositivos de seguridad desplegados en la región y el riesgo de que fueran detenidos los líderes de la organización criminal.

Hallan con vida a 6 habitantes desaparecidos en la sierra de Guerrero

El 16 de octubre, seis de los ocho campesinos de la comunidad de Los Pocitos del Balcón, fueron localizados con vida después de permanecer 22 días desaparecidos. Entre ellos se halló a un menor de edad.

De acuerdo con información preliminar, las seis personas fueron encontradas en la comunidad de Puerto Grande, municipio de Ajuchitlán del Progreso, durante un operativo de búsqueda en el que participaron corporaciones de seguridad federales y estatales en la zona serrana, entre Ajuchitlán y Tecpan de Galeana.

El caso se remonta al 24 de septiembre, cuando se reportó la desaparición de los habitantes en el poblado de La Lajita, perteneciente al ejido de El Balcón, en el municipio de Ajuchitlán del Progreso.