Buscan a campesinos en Guerrero: Exhiben en video a 6 de los 7 pobladores desaparecidos en la sierra

A principios de esta semana, cerca de un millar de personas se movilizaron en motocicletas y cuatrimotos por calles de Tecpan de Galeana para exigir la liberación de los pobladores. (Cuartoscuro).

A 14 días de que fueron reportados como desaparecidos, seis de los siete habitantes del Ejido El Balcón, en la sierra de Guerrero, fueron exhibidos con vida en un video que comenzó a circular entre medios de comunicación y redes sociales.

La grabación, con una duración de cinco minutos y ocho segundos, muestra a los hombres en tres segmentos.

En el primero, aparecen de manera individual mientras una voz masculina les formula una serie de preguntas relacionadas con su identidad, el lugar donde presuntamente fueron interceptados, las armas que portaban, sus mandos y una supuesta pertenencia a un grupo delictivo.

En el segundo segmento, seis hombres aparecen juntos y con los ojos vendados. Todos portan ropa verde con camuflaje de apariencia militar, mientras la misma voz realiza una descripción del grupo.

En la tercera parte, una voz femenina señala que las fotografías que aparecen en la grabación habrían sido obtenidas de los teléfonos celulares de los hombres retenidos. En las imágenes se observa a personas portando armas de fuego.

En el material audiovisual se identifica a Everardo León Atanacio, de 17 años; Fidel Quirino Atanacio, de 54; Isidro Brito Arriola, de 32; Eulises Medrano López, de 26, y José Leodanis Medrano López, de 24 años.

Durante el interrogatorio, los hombres que aparecen en la grabación aseguran que portaban armas y que pertenecían al denominado Cártel de Los Granados, cuya cabeza, según sus declaraciones, sería un hombre conocido como “La Guayaba”.

De acuerdo con la versión difundida en el video, quienes los habrían interceptado y mantienen retenidos pertenecerían a una célula de La Familia Michoacana.

La difusión del video ocurre luego de que familiares y habitantes de El Balcón denunciaran que ocho personas habían sido privadas de la libertad en la zona serrana.

Uno de ellos, un menor de 12 años de edad ya fue liberado, mientras que los otros siete permanecen reportados como desaparecidos.

La relación difundida por el propio ejido incluye a Everardo León Atanacio, de 17 años; Nicolás Atanacio González, de 74 o 75 años; José Leodanis Medrano López, de 24; Eulises Medrano López, de 26; Isidro Brito Arriola, de 32; Domingo Atanacio Quirino, de 50, y Fidel Quirino Atanacio, de 54 años.

Personas se manifiestan por desaparición de campesinos

A principios de esta semana, cerca de un millar de personas se movilizaron en motocicletas y cuatrimotos por calles de Tecpan de Galeana para exigir la liberación de los pobladores.

Desde el inicio de la denuncia, familiares y habitantes de El Balcón señalaron a integrantes de La Familia Michoacana como responsables de la privación de la libertad.

Tras la difusión de ese material en video, el Ejido El Balcón manifestó su preocupación y pidió a las autoridades investigar tanto su origen como las circunstancias en las que fue elaborado.

La comunidad rechazó que la grabación sea utilizada para modificar o desvirtuar los hechos relacionados con la desaparición de sus compañeros y señaló varias inconsistencias.

Entre ellas, destacó que la ropa que utilizan los hombres que aparecen en el video no corresponde con la vestimenta que llevaban el día en que fueron sustraídos. También advirtió discrepancias en los nombres y apellidos mencionados durante el interrogatorio.

El ejido subrayó que los pobladores desaparecidos son personas conocidas en la comunidad por sus actividades en el manejo forestal comunitario, la producción de mezcal y la agricultura. Agregó que varios participan en proyectos de conservación, protección y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, actividades que, afirmó, son conocidas por instituciones y dependencias relacionadas con los sectores forestal y ambiental.

La comunidad sostuvo que cualquier posible responsabilidad penal debe establecerse mediante una investigación formal y con apego al debido proceso.

“Si alguna de estas personas ha cometido algún delito, que sea la autoridad competente quien investigue, determine responsabilidades y, conforme a la ley, los juzgue”, estableció el Ejido El Balcón.

Hasta ahora, la aparición de los seis hombres en el video no permite establecer por sí misma las condiciones en las que fue realizada la grabación ni confirmar su situación actual, por lo que corresponderá a las autoridades determinar su autenticidad, ubicación y las circunstancias de la desaparición.