¿Quién es El Esfera, integrante de un grupo criminal que acecha a vecinos de Iztapalapa?

Una víctima reconoció a ‘El Esfera’ en redes sociales. Ahora enfrenta un proceso por tentativa de homicidio y robo en Iztapalapa. (FGJ-CDMX).

Un juez de control vinculó a proceso a Daniel “N”, alias “El Esfera”, por su probable participación en los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa contra dos personas y robo agravado en pandilla, por hechos ocurridos en febrero pasado en la alcaldía Iztapalapa.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) identificó al imputado como probable operador de “La Glendisa”, grupo delictivo surgido de una escisión de “Los Richies” y relacionado, de acuerdo con las indagatorias, con la venta de droga, extorsión y homicidios en distintas zonas de Iztapalapa.

Los hechos ocurrieron el 6 de febrero de 2026 en un domicilio de la colonia Consejo Agrarista Mexicano. Según la investigación, dos hombres llegaron al inmueble y observaron que aproximadamente ocho personas salían del lugar, entre ellas Daniel “N”, quien presuntamente les disparó. Ambos hombres resultaron heridos.

La Fiscalía también estableció que, previamente, integrantes del grupo habrían ingresado al domicilio por el balcón y sustraído un millón 20 mil pesos de una caja fuerte ubicada debajo de una cama.

Una de las víctimas reconoció posteriormente a Daniel “N” luego de verlo en redes sociales, en julio de este año, tras enterarse de que había sido detenido por otro caso.

A partir de este señalamiento, el Ministerio Público realizó diligencias de reconocimiento y reunió datos de prueba que permitieron solicitar una orden de aprehensión.

La orden fue ejecutada el 30 de septiembre por agentes de la Policía de Investigación (PDI) en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde Daniel “N” ya se encontraba interno por un proceso distinto relacionado con delitos contra la salud.

Durante la audiencia del 1 de octubre, el Ministerio Público presentó los datos de prueba ante la autoridad judicial, que determinó vincular a proceso al imputado por los delitos señalados.

Daniel “N” permanecerá en prisión preventiva durante este proceso y el juez estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.