A proceso ‘El Cangreburger’, presunto socio de La Familia Michoacana que ofreció 20 mil pesos a policías

Uriel ‘N’, alias 'El Cangreburger', permanecerá en prisión preventiva mientras continúa el proceso en su contra.

Uriel ‘N’, alias ‘El Cangreburger’ o ‘El Rolex’, fue vinculado a proceso por su probable participación en delitos contra la salud, cohecho y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, informó este miércoles la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).

De acuerdo con la Fiscalía capitalina, Uriel ‘N’ es identificado como presunto colaborador de Juan ‘N’, alias ‘El Seven’, señalado como líder de una facción de La Familia Michoacana. El imputado permanecerá en prisión preventiva mientras continúa el proceso en su contra.

¿De qué delitos acusan a ‘El Cangreburger’?

En un comunicado, las autoridades informaron que Uriel ‘N’ será procesado por delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo con fines de comercio; cohecho, y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Durante la audiencia celebrada este 7 de octubre, la autoridad judicial determinó que el proceso relacionado con la portación del arma deberá continuar en el ámbito federal, por lo que se dio intervención a la Fiscalía General de la República (FGR).

En tanto, los delitos contra la salud y cohecho continuarán bajo competencia de la Fiscalía de la Ciudad de México.

La investigación de la Fiscalía forma parte de las acciones emprendidas para identificar y detener a personas y grupos a los que las autoridades atribuyen la generación de violencia en la capital.

Uriel ‘N’ fue detenido tras una denuncia por extorsión

El ‘Cangreburger’ fue detenido el pasado 30 de septiembre en Milpa Alta, como parte de trabajos realizados por agentes de la Policía de Investigación (PDI) derivados de una denuncia por extorsión a comercios.

Al momento de la detención, los agentes aseguraron un arma de fuego, cartuchos y diversas cantidades de narcóticos.

Según la Fiscalía capitalina, durante el operativo, Uriel ‘N’ presuntamente ofreció 20 mil pesos a los agentes a cambio de evitar ser puesto a disposición de las autoridades. Ese hecho dio pie a la acusación por cohecho.

La Fiscalía recordó que, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y al principio de presunción de inocencia, Uriel ‘N’ debe ser considerado inocente y tratado como tal durante todas las etapas del procedimiento, hasta que una sentencia determine su responsabilidad penal.